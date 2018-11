Eine verzogene Platte

Am Himmel oben ein »Velo-Loop« (nicht im Bild): Zossener Brücke Foto: Lienhard Schulz/wikimedia commons

Letztens kämpfte sich hier eine fahrradmobile Oma den von immer jungen, immer fitten, leider auch immer etwas dämlichen Gentrifikant*innen für ihresgleichen erdachten »Velo-Loop« hinauf, um sich mitten über der Zossener Brücke nach Atem ringend einen Abgasjoint in die Nase zu pfeifen. Lachen Sie nicht, mit so was ist nicht zu spaßen. Bekanntlich kann schon ein harmloser Space Cake so eine Oma auf eine lange Zeitreise schicken.

Verklärten Blickes steht dann da oben jene alte Dame und schwört Stein und Bein, sie habe hier 1949 hinterm Lattenzaun halbnackten Männern mit Preßlufthämmern beim Brückenbau zugesehen. »Aber gute Frau, am Geländer steht ›Zossener Brücke 1970/71‹«, wenden wir ein. »Kindchen«, lächelt sie, »ich rede nicht von dem hässlichen Ding unter uns, sondern von der Zossener Brücke, die den Namen vom Kaiser hatte!« Steigt ins Pedal und ruft uns noch zu: »Drüben in der Bibliothek liegen die alten Zeitungen!«

»Die Verkehrsmisere am Halleschen Tor« war Thema beim Monatstreffen des Vereins der Halleschen Torbezirke, schrieb die Berliner Volks-Zeitung am 15. September 1908. Dort sei »das Überschreiten des Fahrdammes zu einzelnen Verkehrsstunden für Frauen und Kinder fast unmöglich« und Abhilfe »nur durch Schaffung neuer Verkehrswege« zu leisten. »Der städtische Geometer Mortensen empfahl die schleunige Ausführung des von der Stadt schon seit längerer Zeit projektierten Durchbruches der Zossenerstraße nach dem Landwehrkanal und dessen Überbrückung nach der Alten Jakobstraße.« Schon am 17. Februar 1909 las man im Berliner Tageblatt über das »Spezialprojekt der im Zuge der Alten Jakobstraße über den Landwehrkanal geplanten Brücke«. Sie solle Stadtbaurat Krause zufolge »eine Breite von 19 Metern erhalten und wird in Werkstein ausgeführt. Der Kostenanschlag schließt mit 332.000 Mark ab.« Ein neuer Entwurf, so die Ausgabe vom 18. März, verbillige den Bau um 40.000 Mark, denn: »Mit Rücksicht auf die flachen Bogen soll die Brücke statt mit Werksteinen aus Eisenbeton gebaut werden.«

Das Projekt samt »zweier Wassertreppen« lobte das Städtische Tiefbauamt V in Neu-Kölln am 2. November 1910 in der Berliner Börsen-Zeitung öffentlich aus. Stadtbaumeister Brancke erbat Angebote »bis Donnerstag, d. 10. November 1910, mittags 12 Uhr«, indes würden nur »Firmen berücksichtigt, welche bereits ähnliche Bauwerke nachweislich mit Erfolg ausgeführt haben«. Was recht geschickt war; schon am 27. November 1911 gab dasselbe Blatt bekannt: »Heute vormittag 10 Uhr wurde die im Zuge der Alten Jakobstraße über den Landwehrkanal erbaute Brücke in Gegenwart des Oberbürgermeisters und zahlreicher Vertreter der Tiefbaudeputation durch den Stadtbaurat Krause eröffnet.«

Friedrich Krause selbst war, neben William Müller, der verantwortliche Architekt. Vom Baubeginn am 15. Dezember 1910 an hatte man nur elf Monate und mit rund 250.000 Mark abermals deutlich weniger Geld gebraucht. Der anschließende Abriss der Häuser Waterloo-Ufer 10 und 11 sowie Planufer 14 und 15 gestattete aber erst, die Zossener Straße von Süden zur Brücke hin zu verlängern.

»Der Kaiser hat, wie amtlich bekanntgegeben wird, nach dem Vorschlag des Magistrats einer Reihe von Berliner Straßen und einem Platz Namen beigelegt, und zwar: der Verlängerung der Zossener Straße zwischen Planufer und Waterlooufer den Namen ›Zossener Straße‹, der Brücke über den Landwehrkanal im Zuge dieser Straße den Namen ›Zossener Brücke‹«, konnte erst 1912 die Silvester-Morgenausgabe der Berliner Volks-Zeitung mitteilen.

Im Buch »Berliner Brücken, Gestaltung und Schmuck« begründen Eckhard Thiemann und Dieter Desczyk die Form des Bauwerks: Weil wegen der dichten Wohnbebauung kein Platz für Anrampungen war, musste die rechtwinklig über das Wasser führende Kreuzung mit einer minimalen Scheitelbauhöhe errichtet werden. Ein kräftig bewehrter Stahlbeton erfüllte diese Anforderungen. An den Stirnseiten trug er eine Muschelkalkverkleidung mit skulptural gestaltetem Schlussstein, außerdem waren die Flügelwände mit Reliefplatten geschmückt, die Szenen aus der Schifferwelt zeigten. Das brüstungsartige Natursteingeländer war in den Öffnungen mit stilisierten Kunstschmiedearbeiten versehen.«

Es war die in ihren Kindertagen ausgeführte Reparatur der Kanalquerung, derer sich die Kreuzberger Oma wohl entsann. Ein Wehrmachtskommando hatte den eleganten Bogen am 26. April 1945 abends in die Luft gejagt. Zunächst »ließ das Brückenbauamt diese schöne Brücke 1950 wiederaufbauen«, so Thiemann/Desczyk 2012, »um sie allerdings Anfang der 1970er Jahre verkehrsbedingt zugunsten eines Neubaus völlig abzureißen.« Sie war der autogerechten Stadt im Wege wie heute unsere fahrradmobile Oma. Für Menschen ebenso wie, mit den Worten der Buchautoren, »für eine erweiterte Gestaltung blieb bei dieser verzogenen Verkehrsplatte kein Raum.« – Allenfalls für einen »Velo-Loop«.