Linke will potentielle Grünen-Wähler gewinnen

Berlin. Die Linke will im bevorstehenden Wahlkampf für das EU-Parlament potentielle Grünen-Wähler für sich gewinnen. »Die Linke nimmt sich Klimaschutz und sozial-ökologischen Umbau als neuen Schwerpunkt vor«, heißt es in einem AFP am Mittwoch vorliegenden Strategiepapier des Parteivorstandes. Besonders im Bereich Klimaschutz und beim »grünen Kapitalismus« werde den Grünen viel zugetraut. Für die EU mahnt die Linke weitreichende Veränderungen an: »Die EU baut auf falschen Verträgen auf, die Wettbewerb vor soziale Rechte stellen«, heißt es in dem Papier weiter. (AFP/jW)