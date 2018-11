»Old School Society«: Weitere Anklage

Mit ihrer Facebook-Seite hätten die OSS-Mitglieder selbst die Aufmerksamkeit der verschlafensten Ermittler auf sich gezogen Foto: dpa

Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen einen 38jährigen Mann wegen Mitgliedschaft in einer rechtsterroristischen Vereinigung erhoben. Er soll von Januar bis Mai 2015 der Gruppe Old School Society (OSS) angehört haben und an der Vorbereitung eines Sprengstoffanschlags auf eine Flüchtlingsunterkunft beteiligt gewesen sein, wie die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag in Dresden mitteilte.

Ziel des Anschlags sei im Mai 2015 ein Asylheim im sächsischen Borna gewesen. Zur Umsetzung der Pläne kam es damals nicht, weil die Gruppe sich in »sozialen Netzwerken« wenig konspirativ verhalten hatte. Nachdem sie via Facebook für alle Nutzer lesbar einen »Krieg gegen Asylanten und deren Unterstützer« angekündigt hatte, waren die Ermittler mit Durchsuchungen gegen mehrere Mitglieder der OSS vorgegangen. Das Magazin Vice warf seinerzeit die Frage auf, ob es sich um »die dümmste Terrorgruppe Deutschlands« handle.

Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hatte das Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten Marco K. im Mai dieses Jahres vom Generalbundesanwalt in Karlsruhe übernommen. Die weiteren Ermittlungen hätten den Verdacht erhärtet, dass sich der Mann »an der Meinungsbildung und den Aktivitäten« der OSS zur Vorbereitung des Anschlags beteiligt hatte. K. lebt demnach nicht in Sachsen und befindet sich zur Zeit nicht in Untersuchungshaft. Bereits im März 2017 hatte das Oberlandesgericht München vier Mitglieder der Gruppe zu Freiheitsstrafen zwischen drei und fünf Jahren verurteilt. Ein Verteidiger sprach seinerzeit gegenüber junge Welt von einer »ziemlichen Gurkentruppe«, die als terroristische Organisation verkauft worden sei.

Beim Oberlandesgericht Dresden läuft zudem ein weiteres Strafverfahren gegen zwei mutmaßliche Mitglieder der OSS wegen Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung. Beide sollen führende Positionen in der Gruppe gehabt haben.

Im Münchner OSS-Prozess hatten Verteidiger moniert, dass im Gruppenchat der OSS auch ein verdeckter Ermittler des Bundeskriminalamts nicht die nötige Zurückhaltung gezeigt habe. Was dort vorgetragen wurde, ließ sich durchaus als Teilnahme an der Meinungsbildung interpretieren. Zum Beispiel habe der verdeckte Ermittler »Rudi« dort auf eine Äußerung einer späteren Angeklagten bezüglich eines Feuerwerkes, bei dem sie »dachte, hier fliegen Bomben auf den Block«, geantwortet: »Solange es der richtige Block ist« (siehe jW vom 29. Dezember 2016). (AFP/jW)