Rache der SA am »Novemberverbrecher«

Lehrerin Anna Schüller vor der früheren Kommandantenvilla des ehemaligen KZ Sachsenburg mit einem historischen Bild des Gebäudes Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild

Die Chemnitzer SA hat lange auf diesen Tag gewartet. Endlich ist er da, der 23. März 1933. Es ist Ostern und zugleich der Tag der Abrechnung mit dem wohl prominentesten »Novemberverbrecher« und »Flottenmeuterer«, dessen man in Sachsen habhaft werden konnte. Sein Name lautet Bernhard Kuhnt. Zur Zeit der Novemberrevolution war er kein Unbekannter im Deutschen Reich. Jetzt ist er schon lange Reichstagsabgeordneter der Sozialdemokraten. Als er in der Arbeiterstadt Chemnitz 1911 erstmals zum SPD-Vorsitzenden gewählt wurde, hatte die Partei dort mehr als 14.000 Mitglieder.

Die SA-Männer haben Kuhnt gezwungen, auf der Ladefläche eines Handwagens für den Kohletransport zu sitzen, und lassen ihn von zwei SPD-Stadträten durch die Stadt ziehen – zu seinem »neuen Arbeitsplatz«, der »Dreckwäsche«. Ein weiteres Foto zeigt Kuhnt beim Entfernen von Wahlplakaten. Eine richtige Serie wurde von der Aktion erstellt, um sie als Postkarten zu verkaufen. Viele wurden mit höhnischen Kommentaren versehen. Teile davon befinden sich heute in verschiedenen Archiven, unter anderem im Bundesarchiv in Koblenz oder im Sächsischen Staatsarchiv in Dresden. Festgenommen wurde Kuhnt nicht zufällig vom »SA Marinesturm Chemnitz« – Weltkriegsveteranen also, die mit den»Flottenmeuterern« von 1918 noch eine Rechnung offen hatten. Die SA wollte bildlich demonstrieren, was sie jetzt noch wert sind, die einstigen Helden vom November 1918, wie man mit ihnen umgehen müsse.

Wer war Bernhard Kuhnt? Der 1876 in Leipzig geborene gelernte Maschinenbauschlosser diente von 1897 bis 1899 in der Kaiserlichen Marine. Im Anschluss arbeitete er auf der Werft von Blohm & Voss in Hamburg. 1906 wurde er Geschäftsführer des Deutschen Metallarbeiterverbands in Kiel, anschließend hauptamtlicher Parteisekretär des SPD-Agitationsbezirks Chemnitz. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs wurde der damals 38jährige umgehend zur Kaiserlichen Marine einberufen. Im Oktober 1918 befand sich der Obermatrose, der inzwischen zur Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (USPD) gewechselt war, auf einem Schiff in Wilhelmshaven und damit im Herrschaftsbereich des Großherzogs von Oldenburg.

Als die Flotte zu einem letzten sinnlosen und selbstmörderischen Einsatz gegen die Grand Fleet auslaufen soll, verweigert er mit seinen Kameraden den Befehl. Der Novemberaufstand bricht los. In dessen Verlauf entsteht im Oldenburger Land ein 21er Revolutionsrat unter der Führung von Bernhard Kuhnt. Der Herzog wird davongejagt, ein Freistaat ausgerufen. An dessen Spitze wird der Obermatrose und Arbeiterführer am 11. November gewählt – zum Präsidenten des neuen Freistaates Oldenburg. Kuhnt ist in Oldenburg das, was Kurt Eisner in Bayern ist, und Freistaaten sind eine revolutionäre linke Erfindung – heute so unvorstellbar wie Sozialdemokraten, die eine Revolution führen. Er bleibt Freistaatspräsident bis in den März des folgenden Jahres. Wieder zurück in Chemnitz wird er 1920 in den Reichstag gewählt. 1922 kehrt er in die SPD zurück.

Die spätere Festnahme des Bernhard Kuhnt reiht sich ein in eine Welle von politischen Massenverhaftungen, die 1933 durch das Land rollt. Die Gefängnisse sind brechend voll. Eilig verwandelt die SA Gewerkschaftshäuser, Jugendherbergen, Gebäude der KPD und SPD in Folter- und Haftzentren. Es entstehen »frühe KZ«, wie man sie heute nennt – »Schutzhaftlager« hießen sie damals. Besonders viele im »roten Sachsen«. Mindestens 20. Man geht von 4.000 politischen Gefangenen im Juni 1933 aus.

Ihre Geschichte wird erst seit jüngerer Zeit intensiver erforscht. Junge, engagierte Leute aus Chemnitz wurden von Überlebenden des Naziterrors auf die Spur des Konzentrationslagers Sachsenburg gebracht. Es befindet sich im Tal der Zschopau, 15 Kilometer von Chemnitz entfernt, und gehört heute zur Stadt Frankenberg. Kurzerhand war dort eine leerstehende Zwirnfabrik zur Haftstätte umfunktioniert worden. Dorthin brachte die SA, die das KZ selbst betrieb, Kuhnt im Mai 1933. Er wird im Juni 1934 entlassen, zwei Monate bevor die SS das Lager übernimmt und ein beispielloses Schreckensregime einführt. Die Geschichtswerkstatt Sachsenburg ist dabei, den Häftlingen von einst einen Namen, ein Gesicht und ihre Geschichte zurückzugeben. Möglich ist das nicht zuletzt, weil die Geschichts- und Kunstlehrerin Anna Schüller in einer Forschungsarbeit zahlreiche Opfer- und Täterbiographien untersucht hat. Sie kam zu dem Schluss, dass besonders in der Anfangszeit, als das Lager unter der Verwaltung der SA stand, sich Häftlinge und Wachpersonal oft persönlich kannten. Kuhnt war 1923 Amthauptmann im sächsischen Flöha gewesen – der Kommandant des »Schutzhaftlagers«, Standartenführer Hähnel, stammte von dort.

Inzwischen liegt ein Konzept zur Einrichtung einer Gedenkstätte vor. In der Geschichtswerkstatt Sachsenburg sind zehn Tafeln entstanden, die vorerst im Freien aufgestellt werden sollen. Wer das unbewachte weitläufige Areal besucht, fragt sich allerdings, wie die Sicherheit gewährleistet werden soll. Die Stadt Frankenberg will noch in diesem Jahr die erste Tafel aufstellen lassen. Anna Schüller hält das für »sehr sportlich«, wie sie vor wenigen Tagen im Gespräch mit junge Welt sagte. In den nächsten Jahren sollen auch ehemalige Haftzellen und Fabrikräume zum Gedenken hergerichtet werden.