Nachschlag: Revolution in Bayern

Novemberrevolution in Bayern: In der Nacht vom 7. auf den 8. November 1918 wurde in München die Monarchie gestürzt Foto: : dpa/

Vor 100 Jahren wurde der Freistaat Bayern gegründet, Grund genug für den Bayerischen Rundfunk, die Geschichte rauf und runter zu zelebrieren. Meist wird dabei nur zähneknirschend eingeräumt, dass am Anfang des heutigen Söder-Lands eine von Sozialisten geführte Revolution stand. Eine recht positive Ausnahme war am Montag allerdings der Beitrag in der Reihe »Bayern erleben« unter dem Titel »Das Volk und seine Macht«. Ohne Schaum vor dem Mund – selbst, wenn es um die Kommunisten ging – wird in der aus Spielszenen bestehenden Dokumentation die Chronologie der Ereignisse referiert. Im Mittelpunkt stehen der am 21. Februar 1919 ermordete USPD-Politiker und erste bayerische Ministerpräsident Kurt Eisner sowie seine Gegenspieler Erhard Auer von der Mehrheits-SPD und Sebastian Schlittenbauer vom Zentrum, die beide bis zuletzt die Monarchie bewahren wollten. Der Stabilität wegen. Wer es verpasst hat – die Mediathek hilft. (scha)kurzlink.de/bayern-erleben