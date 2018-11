Rotlicht: Nation

Sag ja zum Vaterland. Wahlplakat der SPD aus dem Jahr 1972 Foto: Sir James/creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en/commons.wikimedia.org/wiki/File:Willy_Brandt_Wahlplakat_1972_HdG_Bonn.jpeg

Die Sozialdemokratie mag nicht aufhören, sich über Vaterland und Nation den Kopf zu zerbrechen. Seit mehr als einem Jahrhundert geht das nun schon so. Gelegentlich bringt sie dabei unter Schmerzen Bekenntnisse hervor. Michael Bröning, Leiter des Referats für internationale Politikanalyse bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, hat vor einigen Monaten ein Bändchen veröffentlicht, das den Titel »Lob der Nation« trägt. Sein Vorschlag zu deren »Rehabilitation« angesichts der Unbilden unserer Tage will er als Entwurf einer »aufgeklärten und progressiven patriotischen Identität« verstanden wissen. »Denn tatsächlich«, so der apodiktische Befund, »braucht nicht nur die Linke den Nationalstaat, sondern auch und gerade der Nationalstaat die Linke«.

Daraus spricht die Sehnsucht nach einem klar begrenzten, heimeligen und krisenfreien Wohlfahrtsstaat nach Fasson der Bundesrepublik unter Willy Brandt, der die »Nation als primäre Schicksalsgemeinschaft« empfand. Doch davon abgesehen fällt auf, dass Nation und Staat wieder einmal synonym gebraucht werden, bevor überhaupt geklärt wäre, was mit den beiden Begriffen je unterschiedlich gedacht wird.

Nation ist ein glitschig Ding, versucht man sie begrifflich zu fassen, entschlüpft sie wieder. Gemeinhin wird sie als der Rahmen bezeichnet, innerhalb dessen sich eine Gruppe von Menschen eine als gemeinsam angenommene oder unterstellte Geschichte, Tradition, Kultur und Sprache und manchmal auch Abstammung zumessen lässt. Die Angelegenheit bleibt aber mindestens solange diffus, wie nicht ein Staat, der idealtypisch mit der erdachten Nation zur Deckung gebracht wird, verbindliche Normen setzt, was innerhalb seiner Grenzen als »national« Gültigkeit besitzen darf.

Der italienische Schriftsteller Massimo d’Azeglio soll kurz nach der Einigung der Apenninhalbinsel 1861 gesagt haben: »Italien ist geschaffen. Jetzt kommt es darauf an, Italiener zu schaffen.« Der Ausspruch mag daran erinnern, dass Nation, wie man es auch dreht und wendet, keine organisch gewachsene und geschlossene Entität darstellt, sondern, was sie immer sonst noch sein mag, zuallererst etwas Konstruiertes, und zwar durch politischen bzw. staatlichen Akt. Einer, der davon sehr genau wusste, war Jozef Pilsudski, der »Schöpfer des modernen Polen«, der diesen Umstand so formulierte: »Der Staat macht die Nation, nicht die Nation den Staat.«

Nation als wirkmächtiges Kon­strukt oder Konzept ist demnach nicht zu denken ohne kapitalistische Territorialstaaten, wie sie sich im Laufe des 19. Jahrhunderts herausbildeten. Dabei kann ihr Inhalt sehr unterschiedlich ausfallen. Beim Nationenbegriff der Französischen Revolution handelte es sich zunächst um eine innergesellschaftliche Abgrenzung gegen die Privilegien des ersten und zweiten Stands. Als dann diese im Innern geschlossene französische Nation damit begann, andere Länder unter ihre Herrschaft zu bringen, verband sich mit Nation die politische Selbstbestimmung und Unabhängigkeit von der napoleonischen Besatzung. So auch in den deutschen Territorien. Mit der »antinapoleonischen Wende« in den »Befreiungskriegen« von 1813 wurde dort das Wort »national« allerdings gleichbedeutend mit einer Frontwendung gegen die Ideen von 1789, nahm Nation einen antidemokratischen, gegen die »Fremden« gerichteten Inhalt an. Der deutsche Begriff der Nation war metaphysisch hergeleitet und enthielt einen Ewigkeitsanspruch, aus dem 1871 nach Schaffung des mit »Blut und Eisen« zusammengeschmiedeten Nationalstaats rasch die Idee einer deutschen Sendung erwuchs.

Wenn nun also Sozialdemokraten aller Schattierungen finden, sie müssten angesichts einer wahrgenommenen Auflösung bestehender Normen und Strukturen aus der Identitätsquelle »Nation« schöpfen, bliebe zu klären, wie die unter Berücksichtigung der Begriffshistorie aussehen soll. Gegenwärtig sind nämlich diejenigen, die sich in wachsender Zahl unter schwarz-rot-goldenen Fahnen regelmäßg versammeln, der Meinung, Abstammung solle sich wieder lohnen.