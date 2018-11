»Gott will es!«

Nach 1918 mussten sich die protestantischen Geistlichen umorientieren – zuvor hatten sie fest an der Seite des Kaiserreichs gestanden – Wilhelm II. und seine Frau beim Verlassen des Berliner Doms nach einem sogenannten Bittgottesdienst zu Beginn des Ersten Weltkriegs (4.8.1914) Foto: picture alliance / akg-images

Die Abdankung von zwei Dutzend feudalen Landesherren im deutschen November 1918 war ein kirchenhistorischer Einschnitt. Selten zuvor in der Geschichte hatte eine Mehrzahl von Kirchenoberhäuptern so ruhm- und würdelos resigniert. Ohne ein Wort des Abschieds war nicht zuletzt der Bischof der altpreußischen Kirche, kein anderer als Kaiser Wilhelm II., ins Exil nach Holland gegangen. Mit ihm und den übrigen Fürsten verlor im Herbst 1918 jede der Landeskirchen Deutschlands ihr Oberhaupt. Die protestantischen Kirchen fühlten sich gleichsam enthauptet. Aber sie reagierten nicht kopflos.

Bisher hatte an der Spitze der einzelnen evangelischen Landeskirchen als oberster Bischof, als Summus episcopus, der jeweilige König oder fürstliche Monarch gestanden. Diese Einrichtung, »Summepiskopat« genannt, bedeutete, dass die äußerlich kirchenleitenden Befugnisse durch den Fürsten, den Landesherrn, ausgeübt wurden. Und diese Spitze ging nun sehr abrupt verloren. Den kirchlichen Konsistorien, Oberkirchenräten und anderen Leitungsgremien wurde plötzlich bewusst: Die Verbindung von Thron und Altar war innig gewesen, aber sie war nicht wesensnotwendig. Mit großer Entschlossenheit und einer beispielhaften Mobilisierung von gegenrevolutionären Bevölkerungsteilen errangen die Kirchenführer kurz vor der Entfaltung des »weißen Terrors« im Januar 1919 einen vorläufigen Erfolg und konnten jubeln: »Es hat sich gezeigt, dass die Kirche noch eine Macht im Leben des Volkes ist.« Wie gelang ihr dieser Erfolg, worin bestand er?

Über die »deutsche Revolution 1918/19«, ihre Vorkämpfer und Gegenkräfte ist sehr unterschiedlich geurteilt und geschrieben worden. In den letzten zwölf Monaten erschienen zahlreiche wichtige Abhandlungen; aber nur wenig gab es zu lesen über die Rolle von Kirchenführern und basiskirchlichen Gruppen jener Zeit – jedenfalls was die Protestanten betrifft. Dabei waren die Großkirchen sehr starke Meinungsführer, sie waren ein fester integraler Bestandteil des alten Regimes, patriotisch, kaisertreu und dem Adel verbunden. Dass sie mit der Republik nichts im Sinne hatten – entgegen mancher Aussage im Lutherjahr 2017 über eine Affinität von Protestantismus und Demokratie –, das soll im Folgenden verdeutlicht werden.

Das Feindbild

Anpassungsfähigkeit und Konsequenz, beides war den alten Oberschichten in beachtlichem Maße gegeben. Dieses und der Umstand, dass die Novemberrevolution eine sehr »gutmütige Revolution« (Sebastian Haffner) der sozialdemokratischen Massen war, ermöglichte es dem Establishment und mit ihm den Kirchenleitungen, Besitzstand und Macht zu bewahren.

Der herrschende Protestantismus hatte dabei ein klares, schlichtes Bild vom Feind, gezeichnet in den republikanischen Farben Schwarz, Rot und Gold. In diesem Farbspiel vereinigten sich für ihn die verabscheuten »vaterlandslosen Kräfte«. Und zwar zum einen Marxismus und Sozialdemokratie (die rote Internationale, die in der Tradition der Jakobiner gesehen wurde); zum andern die römisch-katholische Weltkirche (also die schwarzen »Ultramontanen« mit dem Papst »jenseits der Berge« als Oberhaupt); schließlich die westlichen Demokratien mit ihrem »goldgelben Mammon« und das als undeutsch verdächtigte Judentum. Der Antisemitismus war in der Kirche schon lange wirksam, teils unterschwellig, teils grobschlächtig. Er verband sich mit dem Antimarxismus, denn Marx war ja jüdischer Herkunft. Auch ein aufgeklärter Kulturprotestant wie der Kieler Otto Baumgarten, beileibe kein dröger Reaktionär, teilte dieses Feindbild, wenn er die Gefahr einer Parlamentsmehrheit von Katholiken, Nichtgläubigen und Juden an die Wand malte, woraufhin »einem katholischen oder atheistischen oder jüdischen Kultusminister die Herrschaft über die evangelische Kirche in die Hand« fallen könne, wie er warnte.

Seit General Erich Ludendorff, de facto der Militärdiktator Deutschlands, dem Reich angesichts der kurz bevorstehenden deutschen Niederlage am 29. September 1918 die Demokratie verordnet hatte, erklangen die kirchlichen Glocken des Alarms. Das Hamburgische Kirchenblatt, eine charakteristische evangelische Pressestimme, schrieb am 6. Oktober: »Die Parlamentarisierung ist da. Formal ist es so, wie der kaiserliche Akt kundgibt, dass ein Entschluss der Krone die Umarbeitung des Ganzen bestimmt. In Wahrheit ist es ein Sieg der Demokratie, ja der Entente, die Deutschland unter das Joch der französischen Revolution von 1792 beugt. (…) Deutschland hat nun nicht mehr eine politisch eigenständige Art, sondern ist Volk unter Völkern.« Und darauf folgte unmittelbar die Orientierung für die Christenheit: »Wir glauben an Gott. Will er uns unter die Folgen des nahezu ungerechtesten aller Wahlsysteme, des sinnlosen allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrechtes, beugen: Wir nehmen es nicht bloß hin, weil wir müssen; wir glauben vielmehr, dass er auch damit unser Volk zur Höhe führen kann.«

Diese Orientierung sollte heißen, und danach wurde gehandelt: das neue System, die ungeliebte parlamentarische Demokratie, für die eigenen Zwecke nutzen. Man war traurig, bestürzt – ja vor allem auch, weil nach vierjähriger Durchhaltepredigt der »Siegfrieden« (der erhoffte Raubfrieden) verloren war. Doch erstarrte der preußische Oberkirchenrat in Berlin nicht in Angst oder Lähmung vor dem, was da mit dem Stichwort »Joch der französischen Revolution« zu kommen schien, nämlich: Trennung der Kirche von den staatlichen Bildungseinrichtungen und von den Streitkräften, der »Schule der Nation«, Verlust der Vorrechte der Kirche als einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft, Absinken auf den Status einer »Freikirche«.

So wie der kühl kalkulierende Ludendorff den Sozialdemokraten und ihren liberalbürgerlichen Partnern die Verantwortung für die Niederlage aufbürdete und dazu im Handstreich die verfassungsmäßige Ordnung ändern ließ – ähnlich kühl und in die Zukunft denkend reagierten maßgebliche Kirchenführer. Auch später, als die Heeresleitung unter Generalleutnant Wilhelm Groener ihr Bündnis mit Friedrich Ebert geschlossen hatte, waren protestantische Vertreter bestrebt, die »bestehende Ordnung zu stützen«, jene Ordnung, die auf der Kooperation des Rates der Volksbeauftragten mit der Obersten Heeresleitung beruhte. Wir wissen allerdings, das sei zugegeben, kaum etwas über die internen Diskussionen und Meinungsdifferenzen, weshalb wir uns allein an den öffentlich gewordenen Verlautbarungen orientieren müssen.

Die kirchlichen Gruppierungen

Am Wochenende vom 9. und 10. November 1918 gab es keine bolschewistische Revolution, sondern ein Aufbegehren von meist durch Ferdinand Lassalle geprägten Arbeitern und Soldaten. Sie wollten die Politik und die Staatsmacht ändern, aber kaum die Wirtschaftsmacht. Sie wünschten Frieden und eine Regierung der sozialdemokratischen Einigkeit, wie sie von der Mehrheits-SPD und der USPD für kurze Zeit gebildet wurde.

Der amtlichen Kirche erschien das überaus bedrohlich. Im preußischen Kultusministerium regierten nunmehr der SPD-Mann Konrad Haenisch und ein Unabhängiger, Adolph Hoffmann, die gemeinsam in ihrem ersten kirchenpolitischen Erlass die fällige Säkularisierung der Schulen, also ihre Trennung von der Kirche, verordneten und zugleich den künftigen Wegfall der finanziellen Staatsleistungen ankündigten. Hoffmann war im Gegensatz zu Haenisch ein Revolutionär, seine weitverbreitete Streitschrift von 1891 über »Die zehn Gebote und die besitzende Klasse« hatte der Kirche einen Spiegel vorgehalten und ihn zu einem Hassobjekt der Klerikalen gemacht.

Es gab aber nicht nur die klerikale, »amtliche Kirche«, im Zuge der Parlamentarisierung regten sich liberale, reformerische Kräfte. Diese – nennen wir sie der Einfachheit halber protestantische Linke – gruppierten sich zeitweise in Volkskirchenräten. Ihre Forderungen waren: weg mit dem Territorialkirchentum, Laienkirche statt Pastorenkirche sowie Urwahlen, mit einem Wort eine Demokratisierung der Kirche und Anpassung an die entstehende parlamentarische Republik. Zu ihnen gehörten der erwähnte Otto Baumgarten, der Demokrat Otto Nuschke (später CDU-Vorsitzender in der DDR), aber auch frühe religiöse Sozialisten wie Emil Fuchs. Parteipolitische Heimat wurde den meisten die SPD oder die Deutsche Demokratische Partei, verbunden mit einer Mitgliedschaft im republiktreuen Wehrverband Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Einige der religiösen Sozialisten riefen mit dem Pathos eines Thomas Müntzer die Kirche zur Abkehr vom Reichtum, zu Buße und Umkehr. Sie blieben ohne nachhaltigen Einfluss.

Daneben gab es eine Bewegung der Mitte, die Volkskirchenbünde um den Göttinger Professor Arthur Titius. Die waren recht blass profiliert, gemäßigt gegenrevolutionär, aber nicht antidemokratisch. Anders ausgerichtet, entstand, ebenfalls das Volk ansprechend, der Berliner Volkskirchendienst mitsamt verschiedenen Basisgruppen gegen die »gottlose Schule«, zumeist unter dem Einfluss der reaktionärsten kirchenamtlichen Führer stehend. Nahezu bei allen diesen Gruppen beanspruchte man das Volk für sich und sprach von Volkskirche. Das Volk als schillernde Begrifflichkeit war in Mode.

»Gott mit uns.« Der dem alten Testament entnommene Schlachtruf der preußischen Truppen in den sogenannten Befreiungskriegen prangte seit 1871 auf der Standarte des Deutschen Kaisers. Als König von Preußen war er zugleich oberster Bischof der altpreußischen Kirche Foto: David Liuzzo

Auf des Kaisers Abdankung reagierte der Evangelische Oberkirchenrat am 10. November mit einer ersten Verlautbarung zunächst recht jammervoll: Der Weltkrieg sei verloren, Kaiser und Reich seien dahin, es herrsche furchtbares Leid. Wohlgemerkt, nicht der Beginn des Krieges, sondern sein Ende galt als die große Katastrophe. Katholischerseits wandte sich einen Tag später der Erzbischof von Freiburg im Breisgau ans Kirchenvolk, ohne nostalgischen Rückblick: Es gelte, jetzt nicht über die Schuld am Kriege zu rechten und zu urteilen. »Jetzt gilt für jedermann: die Hand ans Werk!« Die Revolution wollte man nicht beurteilen, sie erschien quasi als Naturereignis. Die »Frühlingsstürme einer neuen Zeit, die Stürme der Neuordnung (…) gehen durch das Land«.

In Berlin schuf der Evangelische Oberkirchenrat nach einer Woche ein neues Gremium, den sogenannten Vertrauensrat. Die Einrichtung von »Räten« entsprach dem Zeitgeist. Dieser Rat war eine Art von Notstandskabinett ohne Rechtsgrundlage, er wurde zum Leitzentrum der Restauration. Dabei musste jedoch ein Dilemma gemeistert werden, das nicht leicht zu bewältigen war. Einerseits fürchtete man die Trennung von Kirche und Staat, sollte dieser doch letztlich die öffentliche Wirksamkeit der Kirche garantieren. Anderseits musste man eine weitgehende Trennung vom Staat wünschen, wenn nicht die ungeliebte Republik Einfluss auf die Kirche gewinnen sollte. Das Ziel war, und das gilt bis heute: größtmögliche Unabhängigkeit von Staatsbehörden und zugleich maximaler Einfluss der Kirche auf Staat und Gesellschaft. In Otto Dibelius, einem jüngeren Pfarrer, der später zum Berliner Bischof aufstieg und ein Buch vom »Jahrhundert der Kirche« schrieb, gewann der Vertrauensrat seinen befähigten Geschäftsführer. Der begabte Organisator erinnert sich später daran, wie er in ganz Deutschland eine Petition für die christliche Schule entfachte: »Die Petition fand mehr als vier Millionen Unterschriften. Es war die größte Petition, die je an ein deutsches Parlament gegangen war. Das machte natürlich Arbeit. Ich beschäftigte bald drei Sekretärinnen.«

Der Kampf gegen den Schulerlass war Dibelius’ erste Bewährungsprobe. Er bestand sie glänzend, indem er auf Großversammlungen setzte. Bevölkerungsgruppen, die am 9. November verdutzt, verängstigt und passiv geblieben waren, erhielten jetzt ihren Anstoß und ihre wirksamen Losungen. »Volksversammlung auf Volksversammlung lasst uns halten, bis den Machthabern die Ohren gellen«, so rief Dibelius als Agitator dem Kirchenvolk zu. Bemerkenswert die Wortwahl: »Machthaber« hieß es bei ihm jetzt, nicht mehr »Obrigkeit« wie zuvor. In kurzer Zeit erlangte das Restaurationszentrum mit seinen Losungen die Hegemonie gegenüber der Mitte und der protestantischen Linken. Am Ende der kurzen Phase zwischen Revolution und Weimarer Verfassung hatte der Vertrauensrat dann auf drei Gebieten gesiegt: in der Weitergeltung des öffentlich-rechtlichen Status der Kirche, in der Frage der christlichen Schule und in der generellen politischen Orientierung des Christenvolkes.

Gegen den Schulerlass

Mit dem bloßen Widerspruch gegen die Trennung von Kirche und Staat hätte sich wohl kaum eine massenhafte Bewegung von Laienchristen in Gang bringen lassen. Denn für die abstrakten Körperschaftsrechte der Kirche oder für ihre Staatszuschüsse wäre niemand auf die Straße gegangen. Aber mit dem Protest gegen die »gottlose Schule«, gegen die Abschaffung des bis dato obligatorischen Religionsunterrichtes gelang es. Im Rückgriff auf eine mittelalterliche Feldzugslosung schloss der flammende Appell des Vertrauensrates an die Kirchenbasis: »Wir erheben den alten Kreuzfahrerruf: ›Gott will es! Gott will es!‹« Der Ruf fand Gehör.

Bereits Ende November gab es mehrere gegenrevolutionäre kirchliche Basisgruppen wie den Gemeindebund Steglitz, der bald Tausende Mitglieder aufwies. Im Dezember erreichte die Kampagne ihren Höhepunkt. In zahlreichen Orten des Reiches fanden Protestversammlungen statt. In Frankfurt am Main reichte die Paulskirche nicht aus, die Menge der Empörten zu fassen. Nach dieser Paulskirchenversammlung fühlte sich SPD-Minister Haenisch veranlasst, einzulenken und den Schulerlass vorläufig auszusetzen. Aber das beflügelte die Gegenkräfte nur, wie schon manches Mal in der Geschichte ließ sich die Reaktion durch Zugeständnisse der Demokraten nicht befriedigen, sondern fühlte sich ermutigt.

Am bitterkalten Neujahrstag 1919 versammelten sich mehrere zehntausend Menschen in Berlin und rüsteten zum Sturm auf das Kultusministerium in der Wilhelmstraße. »Hier wohnt Adolph Hoffmann, dessen Bosheit nur von seiner Dummheit übertroffen wird«, stachelte ein Redner die Menge vor dem Gebäude an. (Nur ein paar hundert Meter entfernt tagte gleichzeitig, unbeachtet von den Tausenden, ein Häuflein von 86 Delegierten und gründete die Kommunistische Partei Deutschlands.) Am Tag darauf wurde der USPD-Politiker Hoffmann gestürzt, kurz vor der Absetzung des linken Polizeipräsidenten Emil Eichhorn und dem Wüten der entfesselten Freikorps, der Truppen Gustav Noskes – jener Truppen, die ein gutes Jahr später den Kapp-Putsch unternahmen.

Der Vertrauensrat nutzte seine gewachsene Bedeutung dazu, auf die Januarwahlen zur Nationalversammlung gezielt Einfluss zu nehmen. Das Christenvolk sollte erstens überhaupt zur Beteiligung an der Wahl gewonnen werden (»Wir glauben, dass Gott unser Volk auch mit diesem Wahlsystem zur Höhe führen kann«, so hatte es ja schon am 6. Oktober geheißen). Und es musste zum andern auf die richtigen, die »kirchenfreundlichen« Kandidaten hingewiesen werden, ohne allzu direkt die Deutschnationale Volkspartei als parlamentarische Nachfolgerin der Konservativen zu empfehlen. Vielmehr musste die Empfehlung als eine Negativauswahl geschehen: Nicht wählbar sei, so das farbige Feindbild, Schwarz-Rot-Gold. Weder die »rote« (SPD) noch die »schwarze« (Zentrum) noch die »goldene Internationale« (Demokraten und die Kreise des internationalen Kapitals) könne ein evangelischer Mensch wählen. Gerade dem sogenannten kleinen Mann, der sich vielleicht von einem Klasseninstinkt leiten ließ, etwa dem Landarbeiter, hatte der Landpastor einzuschärfen: Die Deutschnationalen, das sei nun nicht die einstige konservative Partei seiner Widersacher, der Junker, sondern die Partei des christlich-sozialen Wollens.

Neutral und deutschnational

Als die treibenden Kräfte der Konterrevolution werden gemeinhin benannt: Großbürgertum und ostelbischer Adel, das Offizierskorps und die Alldeutschen. Aber es war nicht zuletzt die evangelische Amtskirche, die hier und von nun an der Partei des Großgrundbesitzes und der Kohle- und Stahlkonzerne die Wählerstimmen aus den Mittelschichten und aus der Landbevölkerung vermittelte. »Die Kirche ist politisch neutral, doch sie wählt deutschnational«, lautete ein spöttischer zeitgenössischer Vers. In jener 1919 erprobten, zunächst noch ungenügend erfolgreichen Weise der negativen Wahlempfehlung wurde denn auch in den folgenden Jahren allen ungeliebten Parteien die Wählbarkeit abgesprochen, bis zu den Märzwahlen von 1933.

Nach diesem Urnengang im Zeichen des Terrors war die »ungeliebte« Weimarer Republik erledigt. Reichskanzler Adolf Hitler, so schrieb Otto Dibelius rückblickend, dieser neue Führer sei zwar nicht das gewesen, was »wir« uns eigentlich gewünscht hätten, aber er sei zumindest ein energischer Mann gewesen, der mit den Kommunisten wohl habe fertig werden können – so liest man in seinen reuelosen Erinnerungen. Mit der Regierung aus NSDAP und Deutschnationalen atmete der offizielle Protestantismus hörbar auf. Die Republik der sogenannten Novemberschmach war überwunden, die violetten Kirchenfahnen wurden eingemottet, die Gotteshäuser flaggten wieder kaiserlich schwarz-weiß-rot. Den Farben der Republik hatte man 14 Jahre lang standhaft widerstanden.

Literatur:

– Hürten, Heinz: Die Kirchen in der Novemberrevolution. Eine Untersuchung zur Geschichte der Deutschen Revolution 1918/19, Regensburg 1984

– Dibelius, Otto: Ein Christ ist immer im Dienst. Erlebnisse und Erfahrungen in einer Zeitenwende, Stuttgart 1961