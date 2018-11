Ein ungestümes Leben

Hellwacher Geist, der messerscharf analysiert: Mikis Theodorakis im Mai 2011 in Athen Foto: John Kolesidis/Reuters

Wassilis Aswestopoulos ist ein Mann mit vielen Wurzeln. Seine Vorfahren stammen aus Griechenland, Deutschland, Frankreich und Russland. Der ideale Chronist also für eine neue, eventuell letzte Biographie des großen Komponisten, Musikers – und vielleicht auch Politikers – Mikis Theodorakis.

Den knapp zwei Meter großen Hünen, der Theodorakis einmal war, den schwarzgekleideten Riesen am Dirigentenpult, den gibt es nicht mehr. »Mikis«, wie ihn nicht nur Freunde nennen, ist 93 Jahre alt und sitzt im Rollstuhl. Nach einem Schlaganfall fällt ihm das Sprechen schwer. Aber sein hellwacher Geist, der messerscharf analysiert, und sein unbeugsamer Wille sind geblieben. Theodorakis’ Lebenselixier, der Widerstand gegen alle Formen des neuzeitlichen Despotismus, ist offenbar immer noch nicht zur Neige gegangen.

Das könnte im großen und ganzen die Zusammenfassung dessen sein, was Aswestopoulos in seinem kleinformatigen Taschenbuch auf rund 150 Seiten festgehalten hat. Was seine Beschreibung eines mehr als ungestümen Lebens von den vielen anderen Biographien unterscheidet, ist die Nähe des Autors zum Protagonisten. Aswestopoulos ist Fotograf und hat für sein Buch alle Einstellungen genutzt, die eine Kamera hergibt: Teleobjektiv, Weitwinkel, Zoom. Die Bilder zeigen den Menschen Theodorakis, wie er heute aussieht: Ein Greis im besten Alter, mit den glänzenden Augen der Jugend.

»Wenn ich heute jung wäre, würde man mich als Terroristen bezeichnen« – sagte der Komponist und ehemalige Kämpfer des kommunistischen Widerstands gegen die Wehrmacht und die Diktatur der Obristen einmal. Die griechischen Regierungen und deren Hintermänner aus der seit einem Jahrhundert herrschenden Finanz- und Schifffahrtsoligarchie müssen immer noch mit ihm rechnen.

»Den Komponisten Theodorakis vom Politiker oder Poeten Theodorakis zu trennen,« schreibt der Biograph, »ist unmöglich.« Sein gewaltiges Werk umfasst die gesamte Kultur der griechischen Neuzeit. Es ist müßig, über »Sirtaki« und »Alexis Sorbas« zu schreiben, wenn es Theodorakis »Ballade vom toten Bruder« und den in ewige Musik übersetzten »Epitaphios« eines Giannis Ritsos gibt.

Insgesamt hat Aswestopolus ein Album der Analyse, der Hingabe, der Bewunderung – und der Kritik im positiven, philosophischen Sinn – geschaffen. Sein Buch lässt er mit einem Zitat von Theodorakis zum Tod des kubanischen Freundes Fidel Castro enden: »Lieber Fidel, Du hast uns verlassen. Und das ist das erste Mal, dass ich Dir widerspreche.« Gelegenheit für Aswestopoulos, dem Maestro seinerseits zu versichern: »Keiner seiner (Mikis’) Freunde wird es ihm wirklich verzeihen, wenn er uns einmal verlassen sollte.«