Seit 2017 mehr rechte Demonstranten in BRD

Berlin. Die Zahl der Teilnehmer an Neonaziaufmärschen in der Bundesrepublik ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Von Januar bis Ende September gab es gut 15.200 Teilnehmer ausdrücklich rechter Demonstrationen, berichteten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Freitag unter Berufung auf eine Regierungsantwort. Die Anfrage hatte die Fraktion Die Linke im Bundestag gestellt. Laut Antwort waren dies etwa 4.000 mehr als im gesamten Jahr 2017. Aufmärsche von Pegida oder der rechten Gruppe »Pro Chemnitz« sind nicht einbezogen worden. (AFP/jW)