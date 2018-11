New York. Der Rücktritt von US-Justizminister Jefferson Sessions hat Marihuana-Aktien kräftig Kursauftrieb gegeben. Sessions, der seinen Posten auf Drängen von US-Präsident Donald Trump räumt, gilt als großer Kritiker der voranschreitenden Legalisierung von Cannabis. Die Papiere des Unternehmens »Tilray« erzielten am Mittwoch sogar ein Plus von mehr als 30 Prozent im US-Börsenhandel. (dpa/jW)