Hunderte zusätzliche Stellen in Ministerien

Berlin. Die Bundesregierung will Berichten zufolge die Personalzahlen im Kanzleramt und in den Ministerien deutlich erhöhen. Nach Informationen von Bild sollen zu den bisher rund 24.500 Stellen weitere knapp 990 hinzukommen. Das gehe aus den Vorlagen des Finanzministeriums zum Haushalt 2019 hervor, der im Bundestag beraten wird. Die Augsburger Allgemeine berichtete am Donnerstag sogar von mehr als 2.000 zusätzlich geplanten Stellen.(AFP/jW)