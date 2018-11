Prozess gegen früheren SS-Mann in Münster

Münster. Wegen Beihilfe zum Mord in mehreren hundert Fällen muss sich seit Dienstag vormittag ein mutmaßlicher früherer Wachmann des deutschen Konzentrationslagers Stutthof in der Nähe des damaligen Danzig vor dem Landgericht Münster verantworten. Der heute 94jährige frühere SS-Mann hatte laut Anklage als Angehöriger der Wachmannschaft in Stutthof Kenntnis von den Naziverbrechen an Lagerinsassen und die Morde durch seine Wachtätigkeit willentlich gefördert. Das Verfahren gegen einen weiteren Beschuldigten wegen vergleichbarer Vorwürfe trennte das Münsteraner Gericht ab, weil die Verhandlungsfähigkeit des 93jährigen nicht abschließend geklärt war. Bei der Aufarbeitung von Massenverbrechen des Naziregimes hatte sich in der Justiz in den letzten Jahren eine neue Rechtsauffassung durchgesetzt. Demnach müssen auch frühere KZ-Wachleute mit Anklagen rechnen. (AFP/jW)