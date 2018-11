Das Pizzagate des Abendlandretters

Justizerfahren: David Köckert im Februar 2015 im Verwaltungsgericht Gera. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Nach der Inhaftierung des Thüringer Neonazis David Köckert am Dienstag vergangener Woche mobilisiert die rechte Szene zum Protest vor der Haftanstalt Hohenleuben. »Freiheit für David Köckert«, hieß es kurz nach seiner Festnahme auf der Facebook-Seite »Wir lieben Sachsen/Thügida«. Für Sonntag, den 11. November, wird eine Kundgebung vor der JVA angekündigt.

Dabei lassen sich die Delikte, die Köckert zur Last gelegt werden, gar nicht ohne weiteres als Engagement für die Rettung des Abendlandes darstellen, wie es der Thüringer Pegida-Ableger propagiert: Erstens wirft ihm die Staatsanwaltschaft Gera vor, Anfang Oktober mit einem weiteren Beschuldigten einen Pizzaboten überfallen zu haben. In einem weiteren Ermittlungsverfahren geht es sodann um Sozialversicherungsbetrug. In diesem Fall soll Köckert für die Beschäftigten seiner Tattoostudios in Sachsen und Thüringen deutlich zu niedrige Sozialabgaben abgeführt haben. Im Zuge der Festnahme wurden in Sachsen und Thüringen an mehreren Orten Wohn- und Geschäftsräume durchsucht, die Ermittler stellten Schlagringe und Pyrotechnik sowie Geschäftsunterlagen und Datenträger sicher. Der ehemalige Bautzener NPD-Kreischef Marco Wruck hatte dazu auf Facebook eine Erklärung für die Anschuldigungen parat: Es werde »lediglich ein Grund gesucht«, um eine »durchaus kritische und provokante Stimme in DDR-Manier mundtot zu machen«.

Der heute 39jährige Köckert galt Ende der 1990er Jahre als Kopf der Kameradschaft »Braune Teufel«, die sich auch »Alkoholocaust« nannte, und bewegte sich im Umfeld des 2000 verbotenen Neonazinetzwerks »Blood and Honour« (»Blut und Ehre«). Kurz nach der Gründung der AfD im Jahr 2013 wurde er deren Mitglied. Allerdings wechselte er im Februar 2014 – entgegen dem Trend – zur Thüringer NPD und stieg dort schnell zum Landesorganisationsleiter auf. Nebenher baute er den Pegida-Ableger »Thügida« auf. Im Februar 2017 erklärte er seinen Austritt aus der NPD mit der Begründung, er wolle »nicht auf zwei Hochzeiten tanzen«. (jW)