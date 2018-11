GEW: Großer Bedarf an Berufsschullehrern

Frankfurt am Main. 2030 werden etwa 240.000 mehr Schüler an beruflichen Schulen lernen, als es die Kultusministerkonferenz und die Bertelsmann-Stiftung bislang prognostiziert haben. Das habe Konsequenzen für den bisher prognostizierten Lehrkräftebedarf. Der Mangel an Berufsschullehrkräften werde noch größer werden, erklärte GEW-Vorstandsmitglied Ansgar Klinger am Dienstag zur »Prognose der Schüler*innenzahl und des Lehrkräftebedarfs an berufsbildenden Schulen in den Ländern bis 2030«. (jW)