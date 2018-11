Eventuell 5,6 Prozent mehr für Dachdecker

Frankfurt am Main. Die rund 80.000 Beschäftigten des deutschen Dachdeckerhandwerks sollen 5,6 Prozent mehr Lohn erhalten. Das hat der Schlichter am Dienstag nach einer langen Schlichtungsverhandlung vorgeschlagen, wie die IG BAU und der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks mitteilten.

Ob die Parteien den Vorschlag annehmen, ist noch offen. Die entsprechende Frist läuft am 23. November ab. Der aktuelle Vorschlag sieht bei einer Laufzeit von 26 Monaten eine Einmalzahlung von 360 Euro vor. Vom 1. Dezember dieses Jahres an gäbe es dann 2,7 Prozent mehr und vom 1. Oktober 2019 an weitere 2,9 Prozent. (dpa/jW)