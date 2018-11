Polizei räumt für Fraport Waldschützercamp

Frankfurt/Main. Hunderte Polizeibeamte haben am Dienstag ein Protestcamp von Umweltschützern gegen den Bau eines Autobahnzubringers am Frankfurter Flughafen geräumt. Das Lager aus Baumhäusern, Hochsitzen und Zelten in einem Wald war seit Januar errichtet worden. Bei dem stundenlangen Einsatz stellte die Polizei nach eigenen Angaben die Personalien von 16 Aktivisten fest. Vier verweigerten demnach die Auskunft oder konnten sich nicht ausweisen und kamen in Gewahrsam. Zuletzt löste die Polizei die Arme zweier Aktivistinnen aus speziellen Betonvorrichtungen. Der Flughafenbetreiber Fraport will die Bäume auf dem Areal roden, um mit dem Bau des Zubringers zum neuen Terminal 3 zu beginnen. (dpa/jW)