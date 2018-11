Dritte Tarifrunde mit Vattenfall ergebnislos

Berlin. Nach der dritten Verhandlungsrunde ist für die Beschäftigten von Vattenfall in Berlin noch kein Ziel in Sicht. Verdi führt aktuell mit dem Energieversorger Tarifverhandlungen. Zuletzt wurde am 26. Oktober ein ganztägiger Warnstreik durchgeführt.

Aktuell bietet die Unternehmerseite 2,85 Prozent für 18 Monate sowie 1,9 Prozent für weitere zehn Monate an. Das bedeute umgerechnet auf zwölf Monate lediglich eine Erhöhung um 1,9 Prozent und liege damit immer noch deutlich unter der Inflationsrate, heißt es in einer Presseerklärung von Verdi am Montag.

Ein neuer Verhandlungstermin steht noch nicht fest. Die Vattenfall-Vertreter wollten zunächst intern die Lage mit den in Schweden sitzenden Verantwortlichen diskutieren. Die Gewerkschaft werde das weitere Vorgehen mit den Vertrauensleuten und der Tarifkommission beraten. Verdi schließt eine Ausweitung von Streiks aktuell nicht aus. (jW)