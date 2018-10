Berlin und Paris planen Digitalsteuer

Berlin. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire dringt auf eine rasche deutsch-französische Einigung über eine neue Steuer für Internetkonzerne. »Ich halte eine Einigung bis Jahresende für möglich«, sagte der französische Chef des Ressorts Finanzen und Wirtschaft am Freitag abend in Berlin nach einem Gespräch mit Vizekanzler Olaf Scholz (SPD). »Die Digitalsteuer wird keinen Einfluss auf die Autoindustrie oder andere Industriesektoren in Deutschland haben«, versicherte er. (dpa/jW)