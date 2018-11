Mehr Show als Schaden

Nachdenklich, da von russischen Sanktionen »verschont«: Petro Poroschenko am 26. Oktober im belorussischen Gomel Foto: Vasily Fedosenko/REUTERS

Russland hat Anfang dieses Monats Finanzsanktionen gegen 322 Personen und 68 Unternehmen aus der Ukraine verhängt. Damit werden ihre Besitztümer in Russland beschlagnahmt, ihre Konten eingefroren, und sie können kein Geld mehr aus Russland abziehen – soweit sie dort noch welches haben. Ministerpräsident Dmitri Medwedjew unterzeichnete das entsprechende Dokument am vergangenen Donnerstag.

An Unternehmen sind etwa der größte Geflügelproduzent der Ukra­ine, MHP, ein Produzent von Sonnenblumenöl und das Eisenerzkombinat von Kriwij Rig (Kriwoj Rog) betroffen, außerdem eine dem Oligarchen Igor Kolomojskij gehörende Düngemittelfabrik, das Röhrenwerk »Interpipe« des prowestlichen Oligarchen Wiktor Pintschuk und der Lastwagenproduzent Awtokras aus Krementschuk. Diverse Wirtschaftsinformationsdienste bezweifeln allerdings, dass die russischen Sanktionen auf ökonomischem Gebiet große Auswirkungen haben werden: der ukrainisch-russische Handel sei seit 2015 ohnehin bereits auf ein Fünftel seines früheren Wertes zurückgegangen, wozu auch ukrainische Liefersperren ihren Beitrag geleistet haben. So ist die einst intensive Kooperation in der Luft- und Raumfahrtindustrie bereits seit 2014 beendet, inzwischen baut Russland die Hubschraubermotoren, die es jahrzehntelang von »Motor Sitsch« aus Saporischschja (Saporoschje) bezogen hatte, selbst. Experten rechnen damit, dass etwa die ukrainische Lebensmittelwirtschaft auf denselben Trick verfallen wird wie ihre polnische Konkurrenz: den indirekten Export über Belarus, das seit dem Beginn des russischen Agrarembargos gegen westliche Produzenten in großem Stil Äpfel und Käse aus Drittländern zu belarussischer Ware umetikettiert. Pintschuks Stahlkonzern hatte jahrelang die russische Eisenbahn mit Rädern für Waggons beliefert, den entsprechenden Kontrakt aber 2017 wegen einer Änderung der technischen Anforderungen ohnehin bereits verloren. Nach dieser Seite wird also mit den Sanktionen sozusagen auf eine Leiche eingestochen.

Worum es wohl tatsächlich geht, zeigen die Liste der sanktionierten Personen und im Rückschluss die Feststellung, wer trotz allem nicht unter die Sanktionen gefallen ist. Prominentestes Beispiel ist Präsident Petro Poroschenko, obwohl dieser nach wie vor eine Pralinenfabrik im russischen Lipezk besitzt. In Russland wurde diese Ausnahme damit begründet, dass traditionell Staatsoberhäupter von Sanktionen ausgenommen seien. Zwar stehen Poroschenkos Sohn auf der Liste und ebenso sein enger Geschäftspartner Wiktor Kononenko, aber ob Poroschenko junior Anteile an den Unternehmen seines Vaters besitzt, ist nicht bekannt. Unsanktioniert bleiben auch die Oligarchen Rinat Achmetow und Igor Kolomojskij, obwohl beide sich 2014 auf die ukrainische Seite geschlagen haben und Kolomojskij großen finanziellen Anteil an der Erstausstattung der ukrainischen Nazibataillone hatte. Die Liste der sanktionierten Individuen ist im übrigen nicht frei von Flüchtigkeitsfehlern; so blieb der Anführer der nationalistischen Schlägertruppe »C14«, Jewgeni Karas, von den Sanktionen unbehelligt, dafür steht ein politisch völlig unbeleckter Kiewer Kunsthändler gleichen Namens auf der Liste: Die Russen hatten die Vatersnamen verwechselt.

Vielleicht wird das noch nachgebessert; die Sanktionsliste ist nach russischen Angaben nicht abgeschlossen und kann jederzeit erweitert oder reduziert werden. In Kiew wurde das als Aufforderung zu diskreten Verhandlungen interpretiert, insbesondere dazu, den einen oder anderen Geschäftsmann im anlaufenden Wahlkampf auf die Seite der Anti-Poroschenko-Opposition zu ziehen. Diese leidet einstweilen noch an einem Mangel finanzkräftiger Sponsoren. Vor allem zielt die Liste der sanktionierten Personen aber offenkundig auf diesen Wahlkampf: Wer draufsteht, darf sich den »Orden des Kremlfeindes« umhängen, wie ein ukrainischer Kommentator schrieb; umgekehrt umgekehrt. So dürfte es für Poroschenkos aussichtsreichste Konkurrentin um das Präsidentenamt, Julia Timoschenko, geradezu ein PR-Geschenk sein, dass sie auf die Liste gesetzt wurde. Dem Amtsinhaber Poroschenko genüsslich unter die Nase zu reiben, dass er vom Kreml – »wohl aus gutem Grund« – verschont worden sei, ist dagegen ein gefundenes Fressen für die anstehenden Schlammschlachten. Mit diesem Spiel über die Wahlkampfbande ist wohl auch zu erklären, dass einige in der ukrainischen Öffentlichkeit als prorussisch geltende Geschäftsleute, etwa der nach Österreich ausgewichene Gashändler Dmitro Firtasch, trotzdem auf die Sanktionsliste gekommen sind. Die Position auf Moskaus schwarzer Liste, die Firtasch geschäftlich gar nicht schädigt, weil die Ukraine ohnehin auf direktem Weg gar kein russisches Gas mehr kauft, soll hier offenbar als Persilschein wirken. Entsprechend hat der persönlich nicht auf der Liste vertretene ukra­inische Außenminister Pawlo Klimkin wahrscheinlich nicht ganz unrecht mit der Einschätzung, die Sanktionsliste sei »der Trailer für die Soap der kommenden Saison«: den Versuch Russlands, trotz dramatisch geschwundener Möglichkeiten irgendwie doch noch Einfluss auf den ukrainischen Wahlkampf zu nehmen.