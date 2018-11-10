ROSTIGE BLUETEN Gedicht zeigen. Von Kai Pohl

Aus: Ausgabe vom 10.11.2018, Seite 10 / Feuilleton
ROSTIGE BLUETEN Gedicht zeigen. Von Kai PohlVon Kai Pohl
SATELLIT VORAN!
FUSSLOS IST DER GESANG
EIN ADLER IM WINDSTOSS
GOTTES GELOBTES UNTIER
FLAKMOPS MIT SALMKOPF
DER DIE RELIGION ANFUEHRT
ERREICHT VIA KIEW
ZEITIG LITOWSK
UND MUSS DORT ERST MAL
WIE DER VASALL NOTIERT
DEN ESSIG INS LOT BRINGEN
*
EIN ROTER SCHAKAL
UEBERHOLT DAS RESETSIGNAL
NERO PLAEDIERT
FUER FREILANDHALTUNG
*
MISSACHTE DIE LOGIK
DEN ZOTIGEN STIL
SCHLAG MIT SEMIOTIK
DAS EIS MATSCHIG IM KLO
*
NUN RUHT
NUR WEGEN DER ANGELEI
DIE GENIALE FRON
ARIEN FOLGEN AUF ARGE FOLIEN
DIE SICH FUER JEDE FLORA EIGNEN
SOLANGE DER TARIFLOHN GRUENT
*
ATHENE NAEHERT SICH TEHERAN
SIE SCHICKT DEN HAENFLING RETOUR
NAEHT FLUGS DEN LEGUANEN
DIE TAGELANG GAERTEN IM FLOHURIN
EINEN RING AUS FLUOR ANS HIRN
*
NOVALIS
DER LANGE UNGEEHRT HUNGERTE
ISST ENDLICH
VON DES WALDES DORN
MALT EIN ALTROSA VENTIL
EINE ART ROSA KELCH
NEBEN DAS LOCHMASS
FUER DIE AGILE MISCHKOST
NUN LOGIERT ER IM HAFER
ZWISCHEN ROSTIGEN BLUETEN
ALTERT IN DEN ASTERN VOLATIL
DASS IHM DEN FUSEL HOL
WER BISLANG
MIT DEM SALATOEL NERVTE
*
EIN PIRAT ODER FIXER
IM TROTT EINER RAUPE
HACKT SIEGLOS IM TORF
STECKT DAS URTIER IN EINEN EXTRATOPF
HORTET GLASLINSEN
AUF EINER STELLAGE IM SEEGRAS
SCHIEBT ACHTLOS
DIE KARRE INS ASTLOCH
KIPPT EIN RITTER EXPORT AUF EX
UND MACHT FURORE
MIT DIESEM TEXT