Italien: Antrag gegen Salvini-Verfahren

Rom. Die Staatsanwaltschaft in Catania hat die Einstellung des Verfahrens gegen den italienischen Innenminister Matteo Salvini beantragt. Das geht aus einem Schreiben der Behörde hervor, das Salvini am Donnerstag live in einem Video auf Facebook vorlas. Die italienische Justiz hatte im August Ermittlungen gegen den Vizepremier und Chef der faschistischen Lega wegen seines harten Vorgehens gegen im Mittelmeer gerettete Migranten aufgenommen. (dpa/jW)