Syrien: SDK setzen Kampf gegen IS aus

Damaskus. Als Reaktion auf türkische Angriffe hat eine von den USA unterstützte kurdisch-arabische Allianz ihren Kampf gegen die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) im Osten Syriens vorerst eingestellt. Die »Syrischen Demokratischen Kräfte« (SDK) bezeichneten die Attacken der Türkei auf kurdische Einheiten in Nordsyrien am Mittwoch abend als »Provokation« und drohten damit, die Offensive gegen den IS in Hadschin dauerhaft zu beenden, falls Ankara die Angriffe auf kurdische Kämpfer in der Region Kobani in Nordsyrien nicht einstelle. (AFP/jW)