Winternotprogramme für Wohnungslose

Hamburg/Berlin. Am Donnerstag startete in einigen Städten das Winternotprogramm für wohnungslose Menschen. In Hamburg werden bis Ende März 2019 insgesamt 760 zusätzliche Übernachtungsplätze sowie Beratung angeboten. Das berichtete der NDR gestern mit Verweis auf die Hamburger Sozialbehörde.

In Berlin nahm der sogenannte Kältebus der Stadtmission seine Arbeit auf. Vom 1. November bis zum 31. März sucht das Team nach hilflosen Wohnungslosen, die nicht mehr aus eigener Kraft eine Notübernachtung aufsuchen können. (jW)