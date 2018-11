Antifa-Kongress in Bayern begonnen

München. Der Kongress der antifaschistischen Linken in Bayern hat am Donnerstag begonnen. Noch bis Sonntag, den 4. November wird der Antifaschistische Kongress Bayern in München stattfinden. Die Veranstalter rechnen mit mehreren hundert Teilnehmern, wie sie gestern mitteilten. »Angesichts des Einzugs der AfD in den Bayerischen Landtag« müsse über linke Gegenstrategien debattiert werden, erklärte Maria Wajda, Sprecherin des Vorbereitungskreises. Im Münchner Gewerkschaftshaus sowie im »Kafe Marat« sollen die rund 25 Veranstaltungen auch der gemeinsamen Fortbildung dienen. (jW)