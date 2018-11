Verfassungsreform in Hessen angenommen

Wiesbaden. Die Hessen haben einer Reform der Landesverfassung zugestimmt. Die große Mehrheit der Wähler nahm laut vorläufigem amtlichen Endergebnis alle 15 Änderungen an, wie der Landeswahlleiter am Donnerstag mitteilte. Unter anderem wird die Todesstrafe formal abgeschafft, die ohnehin keine Gültigkeit hatte (siehe jW vom 31.10.). Die endgültigen Ergebnisse der 15 Volksabstimmungen werden der Mitteilung zufolge am 16. November durch den Landeswahlausschuss festgestellt. (dpa/jW)