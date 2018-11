Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen

Berlin/Braunschweig. Verbraucherschützer haben im Skandal um manipulierte Diesel-Kfz die bundesweit erste Musterfeststellungsklage auf den Weg gebracht. Stellvertretend für Zehntausende Dieselfahrer zieht der Verbraucherzentrale-Bundesverband gegen den VW-Konzern vor Gericht. »Volkswagen hat betrogen und schuldet geschädigten Verbraucherinnen und Verbrauchern dafür Schadenersatz«, erklärte Vorstand Klaus Müller am Donnerstag. Das Oberlandesgericht Braunschweig bestätigte am Morgen den Eingang der Klage. Der Verband hatte das Dokument nach eigenen Angaben noch in der Nacht per Fax beim Gericht eingereicht. »Der 1. November 2018 wird Volkswagen als der Tag in Erinnerung bleiben, an dem auf die Samthandschuhe der Politik die Boxhandschuhe der Verbraucherschützer folgten«, hatte Müller schon im Vorfeld angekündigt. (dpa/jW)