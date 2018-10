Zurückhaltende des Tages: Petra Laszlo

Die Kamerafrau im September 2015 in Aktion Foto: Marko Djurica /REUTERS

Für viele ist die ungarische Kamerafrau sowieso eine Heldin und verkörpert den Widerstand des weißen, christlichen Europa gegen die anstürmenden muslimischen Horden. Am Dienstag ist Petra Laszlo vom Obersten Gerichtshof in Ungarn in einem Revisionsverfahren vom Vorwurf des Landfriedensbruchs freigesprochen worden, wie das Nachrichtenportal magyarhang.org berichtete.

Berühmt geworden war sie im September 2015, auf dem Gipfel der Hysterie wegen der ankommenden Flüchtlinge. Mit einem Team des Senders N1TV, der der neofaschistischen Partei Jobbik nahesteht, wollte sie mit Aufnahmen von der Grenze zu Serbien für die braven Ungarn (und dem Rest der Welt) die Hölle Masseneinwanderung und den Untergang des Abendlandes illustrieren.

Und als sie dann auf dem Feld stand und die Flüchtlinge an ihr vorbeiliefen, nahm sie die Sache eben selbst in die Hand und trat nach einem kleinen Mädchen und stellte einem Mann mit seiner Tochter auf dem Arm ein bein. Aus »Panik«, wie sie später meinte. Die Bilder gingen um die Welt, die einen sahen darin das Gesicht der europäischen Kälte und Unmenschlichkeit, die anderen feierten die nach Kindern tretende Kamerafrau als Sinnbild für ein Europa, das sich wehrt.

Beispielsweise am Dienstag ihr Anwalt, der neofaschistische Parlamentsabgeordnete Tamas Gaudi-Nagy. Sie musste sich eben verteidigen, nicht nur sich, sondern ein ganzes Land, eine ganze Kultur. Zurückhaltend war sie, hätte auch härter einschreiten können, hätte mit ihrer Kamera losschlagen dürfen, sagte er.

»Moralisch falsch und illegal« sei Laszlos Aktion zwar schon gewesen, aber eben kein Landfriedensbruch, so die Begründung des Gerichts, denn der öffentliche Frieden war ja ganz offensichtlich zu dem Zeitpunkt an dem Ort schon gestört. Wer kann das bestreiten. Nicht nur dort übrigens, will man antworten.