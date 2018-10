Maaßens Vize als Nachfolger gehandelt

Berlin. Als Nachfolger von Hans-Georg Maaßen im Amt des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) wird derzeit BfV-Vizepräsident Thomas Haldenwang gehandelt, wie Focus online und die ARD bereits am Dienstag berichteten. Allerdings ist in der Sache offiziell noch keine Entscheidung getroffen worden. Dies habe ein Sprecher des zuständigen Bundesinnenministeriums am Mittwoch ihr gegenüber erklärt, meldete die Deutsche Presseagentur. Patrick Sensburg (CDU), Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums, hält Haldenwangs Wechsel in das Präsidentenamt jedenfalls für »plausibel«, wie er dem Handelsblatt (Mittwochausgabe) sagte. (dpa/jW)