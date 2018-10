Alle Kräfte vereint für den Frieden

Nach dem Ostermarsch sollen jetzt wieder möglichst viele mobilisiert werden (Jena, 31.3.2018) Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild

Die Bundesregierung hält an ihrem Ziel fest, mehr Mittel in die Rüstung zu stecken und den Wehretat mittelfristig auf eine Summe entsprechend zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu erhöhen. Das haben die Mitgliedstaaten der Kriegsallianz NATO unter US-Führung so vereinbart. Im Deutschen Bundestag soll dazu demnächst der entsprechend ausgestaltete Bundeshaushalt für das kommende Jahr verabschiedet werden. Darin ist eine Aufstockung des Militäretats um rund zwölf Prozent auf knapp 42 Milliarden Euro vorgesehen. Die deutsche Friedensbewegung nimmt dies zum Anlass und will bundesweit in mindestens 40 Städten möglichst viele Menschen gegen Aufrüstung und eine Politik der Konfrontation auf die Straße bringen.

Am Dienstag hat die Initiative »Abrüsten statt aufrüsten« in Berlin die vom 1. bis 4. November geplanten Aktionen vorgestellt. Bundesweit wird zu dezentral organisierten Demonstrationen und Kundgebungen aufgerufen. Diese will die Initiative auch dazu nutzen, weitere Unterstützerunterschriften zu sammeln. Die bereits erreichte Zahl von 120.000 habe ihn überrascht, sagte Mitinitiator Reiner Braun. Man werde noch mindestens bis zur anstehenden Wahl zum Europäischen Parlament im kommenden Jahr weiter sammeln. Allein mehr als 32.000 Signaturen konnte die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) beisteuern.

In der Bevölkerung sei eine klare Bereitschaft zum friedenspolitischen Engagement erkennbar, sagte Michael Müller, Bundesvorsitzender der Naturfreunde Deutschland, am Dienstag. Bedauernswert sei allerdings, dass aktuelle Bedrohungen für den Frieden meist anhand von Einzelpersonen und an Stimmungen festgemacht würden. Aus Müllers Sicht müsse die Debatte mehr auf gesellschaftliche Strukturen und weniger auf einen russischen Präsidenten Wladimir Putin, einen türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan oder andere Figuren zielen. Mittlerweile sei diese Gesellschaft schließlich »unfähig geworden«, in Strukturen zu denken, urteilte Müller. Entsprechende Antworten müssten von der politischen Linken kommen.

Die Friedensinitiative will Menschen derzeit bevorzugt durch persönliche Ansprache auf der Straße und an Infoständen für ihre Sache gewinnen. Denn das bringe langfristig mehr als »Klickgeschichten« im Internet, erklärte Laura von Wimmersperg von der Berliner Friedenskoordination am Dienstag. Sie habe in ihrer bisherigen Arbeit die Erfahrung gemacht, dass politische Resignation unter der Bevölkerung weitverbreitet ist. Auch die soziale Lage vieler Menschen erschwere die friedenspolitische Arbeit.

An den in Berlin für den 3. November geplanten Aktionen beteiligen sich unter anderem die DKP, die Antiglobalisierungsorganisation ATTAC, die »Stop Ramstein«-Kampagne und die Partei Die Linke. Auf der Standliste, die jW vorliegt, stehen zudem auch zwei Anmeldungen der »Aufstehen«-Initiative. Diese wird demnach am S-Bahnhof Südkreuz und im Stadtteil Hohenschönhausen präsent sein. Auch wenn deren Gründungsdokument eine klare und starke friedenspolitische Position vermissen lasse, sei ihre tatkräftige Unterstützung mehr als willkommen, erklärten Braun, Müller und von Wimmersperg. Über die Beiträge aus dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) sei man ebenfalls hoch erfreut.

Noch zuwenig Unterstützung erfahre die »Abrüsten«-Initiative dagegen von Kulturschaffenden und Sportorganisationen, wie von Wimmersperg beklagte. Mehr friedenspolitisches Engagement wünsche man sich ebenfalls von der katholischen wie von der evangelischen Kirche. Mit Blick auf die SPD und Bündnis 90/Die Grünen scheinen die Erwartungen deutlich gedämpft. Es herrsche eine »Koalition der Konfrontation und Hochrüstung«, sagte Braun, was auch »Großteile der Sozialdemokratie und der Grünen« einschließe. »Bei einer Million Menschen auf der Straße tut sich bei der SPD was«, sagte Braun. Bei der CDU/CSU brauche es mindestens zwei Millionen.

Insgesamt krankt die Friedensbewegung aktuell auch an ihrem hohen Altersdurchschnitt. Dabei zeigt allein die Bewegung zum Erhalt des Hambacher Forstes im nordrhein-westfälischen Braunkohlerevier gegen die Profitinteressen des Energiekonzerns RWE und die ihm dienenden politischen Kräfte, dass es sich auch bei jüngeren Generationen um politische und politisierte Menschen handelt. Der Transfer dieser Energie auf die Friedensfrage steht noch aus.