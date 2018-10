Solidarität herstellen

Zwar gibt es in der BRD einen gewerkschaftlichen Dachverband. Trotzdem kämpfen die einzelnen Interessenvertretungen bislang allein Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Am heutigen Dienstag beginnt der »Transformationskongress« der Gewerkschaft IG Metall in Bonn. Erwartet werden 600 Teilnehmer aus den Geschäftsstellen, Bezirksleitungen, Bildungszentren, betrieblichen Vertrauensstrukturen sowie Betriebsratsvorsitzende. Mit der Veranstaltung sowie Diskussionen in den verschiedenen Gliederungen will die IG Metall ihren nächsten Gewerkschaftstag im Oktober 2019 vorbereiten. Inhaltlich geht es um das Selbstverständnis der Beschäftigtenorganisation vor dem Hintergrund von »Nationalismus und wachsenden Ressentiments« auf der einen Seite und den Herausforderungen durch »Digitalisierung«, »demographischen Wandel« oder »Migration« auf der anderen.

Dem Kongress vorausgegangen war eine wissenschaftliche Konferenz am 19. Juni in Berlin. Im Sinne einer Handreichung für die heute beginnende Tagung wurden hier von 250 Mitgliedern, Wissenschaftlern und externen Referenten »mögliche Zukunftsszenarien« für die Gewerkschaftsarbeit entwickelt. Im Zentrum des »Zukunftsforums« stand die Frage, wie es gelingen kann, die betriebliche und gesellschaftliche Solidarität in der aktuellen Transformation der Arbeitswelt zu aktivieren und zu stärken.

Ein neuerlicher Blick in die Beiträge lohnt. Denn sie deuten darauf hin, wie es um die Gewerkschaft bestellt ist. So erklärte der Politikwissenschaftler Frank Deppe zum Beispiel in klaren Worten, worin Klassensolidarität besteht und wie sie sich von nationalen »Solidaritätsangeboten« rechter Parteien und des Staates unterscheidet. Der katholische Theologe Bernhard Emunds kritisierte die »selektive Solidarität«, welche die IG Metall in der Vergangenheit an den Tag gelegt hat. Sie äußert sich beispielsweise im Kampf der Beschäftigten eines Autokonzerns für den Erhalt der deutschen Standorte. »Jenseits der offiziellen Rhetorik« unterstützten sie eben nicht mit der »gleichen Intensität die Interessen der Arbeiter in anderen Ländern am Erhalt ihrer Standorte«. Gemessen an dem Einsatz für bessere Bedingungen im eigenen Tarifgebiet sei auch das Engagement der westdeutschen Metaller für die Angleichung der Osttarife an das Westniveau inkonsequent.

Mit Verweis auf Studien von Klaus Dörre und Dieter Sauer waren auch rechte Tendenzen unter Gewerkschaftsmitgliedern angesprochen worden. Demnach, so Emunds, seien Sympathien für die AfD vor allem bei Lohnabhängigen »mit relativ gesicherten Arbeitsplätzen und einem auskömmlichen, wenn auch keineswegs guten Lohn stärker ausgeprägt«. Gründe seien u. a. in der mangelhaften sozialen Absicherung im Fall von Arbeitslosigkeit und der Enttäuschung über den fortbestehenden West-Ost-Unterschied zu finden. Akteure, die die Interessen dieser Menschen gegen »die da oben« konsequent vertreten, fehlten auf breiter Flur.

Eine der anstehenden Aufgaben, um Solidarität zu stärken oder erst einmal herzustellen, sei zum Beispiel der ernsthafte Kampf um die Arbeitszeitverkürzung. Ebenso wichtig sei es, die Bedürfnisse jenseits der betrieblichen Arbeit nicht aus dem Blick zu verlieren. Das betreffe zum Beispiel das Interesse von Beschäftigten an gutem Nahverkehr, am Bau bezahlbaren Wohnraums, an ganzheitlicher Pflege der pflegebedürftigen Eltern sowie an verlässlichen Kindertagesstätten und guten Schulen. Die IG Metall, als stärkste unter den DGB-Gewerkschaften, spiele für die Durchsetzung vernünftiger Arbeitsbedingungen auch für Branchen außerhalb der Metall- und Elektroindustrie eine wichtige Rolle. Durch gemeinsame Kämpfe mit anderen Einzelgewerkschaften könnten schließlich die Lebensbedingungen aller Lohnabhängigen verbessert werden.

Deppe regte sogar an, die Industriegewerkschaft solle Alternativen zum Kapitalismus in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen. Er beendete jedoch seinen Beitrag mit einem anderen Vorschlag: Die Organisationsstruktur der Einheitsgewerkschaft solle dafür genutzt werden, die gemeinsamen Interessen, die die verschiedenen Beschäftigtengruppen verbinden, auch politisch geltend zu machen. Der letzte Satz klang sehr verhalten: »Ich weiß, wie schwierig das ist. Aber ich wollte das einfach mal gesagt haben.«