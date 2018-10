Warnung vor Bolsonaro

In Berlin versammelten sich am Sonnabend nachmittag etwa 200 Teilnehmer zu einer »Kundgebung für die brasilianische Demokratie« vor dem Bundeskanzleramt. Unterstützt wurden sie von einer Samba-Gruppe. Redner forderten die Bundesregierung auf, zu der faschistischen Gefahr, die Brasilien mit der Präsidentschaftskandidatur von Jair Bolsonaro droht, sowie gegen die Zunahme von Hass und Gewalt gegen soziale und Umweltaktivisten in dem südamerikanischen Land vor der Weltöffentlichkeit klar Stellung zu beziehen. Aufgerufen hatten Gruppen brasilianischer Demokratieaktivisten und Sympathisanten. (pst)