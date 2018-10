Mann bei Polizeieinsatz erschossen

Braunschweig. Bei einem Polizeieinsatz in Braunschweig ist ein 39jähriger in der Nacht zum Sonntag erschossen worden. Zu den genauen Umständen machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst keine Angaben. Sie teilte zunächst nur mit, dass die Schüsse bei einem Einsatz im westlichen Ringgebiet auf der Straße fielen. Der 39jährige starb noch vor Ort. Um die Mittagszeit erklärte die Polizeiinspektion, ihre Kräfte seien in der Gabelsberger Straße von dem Anwohner mit einer Schusswaffe bedroht worden, der die Aufforderung »Waffe weg!« missachtet habe und auf die Beamten zugegangen sei, bevor sie auf ihn geschossen hätten. (dpa/jW)