NRW-Innenminister: Härter gegen »Fan«-Krawalle

Dortmund. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat nach Ausschreitungen während des Bundesligaspiels zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC (2:2) eine harte Linie angekündigt. »Das Verhalten der Hertha-Fans am Samstag in Dortmund wird von mir auf das schärfste verurteilt. Das hat mit Fankultur nichts zu tun, sondern ist schlicht kulturloses, primitives Verhalten. Wir werden derartige Straftaten auch in Zukunft nicht dulden, sondern sie konsequent verfolgen. Unsere Null-Toleranz-Linie gilt überall«, sagte Reul der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (Montagausgabe). (SID/jW)