Erdogan-Kritiker droht Abschiebung

Hamburg. Der Journalist Ertugrul »Adil« Yigit soll nach mehr als 35 Jahren Deutschland verlassen. Der in Hamburg lebende politische Flüchtling aus der Türkei habe statt der beantragten Verlängerung seiner Aufenthaltserlaubnis die Aufforderung erhalten, bis zum 22. Januar aus der BRD auszureisen, berichtete am Sonnabend das Onlinemedium Ahval News. Das mehrsprachige Portal war von Kollegen Yigits im Exil gegründet worden. Yigit selbst war einer breiteren Öffentlichkeit bekanntgeworden, als er während des Besuchs des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan Ende September dessen Auftritt mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Bundespressekonferenz in Berlin genutzt hatte, um mit dem T-Shirt-Aufdruck »Pressefreiheit für Journalisten in der Türkei« zu protestieren. Der 60jährige war sofort von zwei Sicherheitsleuten aus dem Saal geworfen worden. (jW)