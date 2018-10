»Wer die Annexionspolitik kritisiert, gilt als Verräter«

Ende des »Lagers der Würde und Gerechtigkeit«: Am 8. November 2010 griff die marokkanische Staatsmacht ein Protestcamp nahe der Stadt El Aaiún in der Westsahara an und zerstörte es Foto: EPA/HANDOUT

Wie sind Sie als Französin dazu gekommen, sich mit dem vergessenen Konflikt um die Westsahara zu befassen?

Ich bin darauf aufmerksam geworden, als ich von 1989 bis 1994 für CCFD-­Terre Solidaire, eine katholische NGO, in Nordwestafrika tätig war. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich wie die meisten Franzosen und Europäer kaum jemals etwas über die Westsahara erfahren, da der Konflikt um das zwischen Marokko, Algerien und Mauretanien gelegene Land keinerlei politische, mediale oder wissenschaftliche Aufmerksamkeit erfährt.

Die Westsahara wurde 1884/85, als die Kolonialmächte bei der Kongokonferenz in Berlin den Kontinent Afrika untereinander aufteilten, Spanien zugesprochen. Als 1975 der spanische Diktator Francisco Franco starb, forderte die sahrauische Befreiungsbewegung Frente Polisario die Unabhängigkeit der Westsahara. Doch im Windschatten des vom damaligen marokkanischen König Hassan II. inszenierten »Grünen Marschs« besetzten marokkanische Truppen weite Teile des Landes und vertrieben die Mehrheit der Sahrauis mit Napalm- und Phosphorbomben über die Grenze ins algerische Exil. Zum Einsatz kamen dabei Militärflugzeuge, die Frankreich an Marokko geliefert hatte.

Wie haben Sie Ihren Mann, den sahrauischen Bürgerrechtsaktivisten Naâma Asfari, kennengelernt?

Ich habe ihn 2002 in Paris getroffen. Er war nach dem Abschluss seines Arabisch-Studiums als Stipendiat nach Frankreich gekommen, um Französisch zu lernen und internationales Recht zu studieren. Ich hatte damals bereits ein Jahr lang in den sahrauischen Flüchtlingslagern in Algerien gelebt. Diese liegen bei Tindouf, 2.000 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Algier, und bis heute warten dort mehr als 170.000 Menschen auf die Rückkehr in ihr Land. Im Rahmen eines Projekts von Enfants Réfugiés du Monde, einer Organisation, die sich um Flüchtlingskinder in aller Welt kümmert, habe ich in den Lagern Betreuerinnen in Freizeiteinrichtungen für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren pädagogisch ausgebildet. Da ich in Tindouf bei einer sahrauischen Familie wohnte, bot ich der Polisario an, meine Wohnung in Paris einem Sahraui zur Verfügung zu stellen. So zog Naâma bei mir ein.

Damit er einmal erleben konnte, wie in Frankreich Weihnachten gefeiert wird, nahm ich ihn bei einem Heimaturlaub mit zu meiner Familie in die Bourgogne. Im Gegenzug lud er mich ein, die Ostertage bei seinen Eltern zu verbringen. Sie lebten in Tan-Tan im Süden Marokkos, und dort habe ich viele Sahrauis aus den von ­Marokko besetzten Gebieten kennengelernt. Mein späterer Schwiegervater Abdi war ein angesehener Nomade und hatte früher Karawanen von Gao und Timbuktu in Mali bis nach Marrakesch geführt. Nach der Besetzung der Westsahara war er im Februar 1976 als einer der ersten politischen Gefangenen in eines der geheimen Verliese des marokkanischen Königs Hassan II. verschleppt worden – für 16 lange Jahre.

Sie haben Naâma Asfari 2003 geheiratet. Seit 2010 sitzt er im Gefängnis. Ein marokkanisches Militärgericht verurteilte ihn zu 30 Jahren Haft. Was wurde ihm vorgeworfen?

Zum Auftakt des »arabischen Frühlings« gab es im Oktober 2010 eine breite, gewaltfreie Protestbewegung der Sahrauis in den besetzten Gebieten. Um auf ihre ökonomische und soziale Diskriminierung durch die marokkanischen Besatzer aufmerksam zu machen, errichteten sie ein Protestcamp in Gdeim Izik, ein »Lager der Würde und Gerechtigkeit«, etwa zehn Kilometer außerhalb der Hauptstadt El Aaiún, französisch Laâyoune. In 8.000 Zelten kamen 20.000 Männer, Frauen und Kinder zusammen, um der Welt zu zeigen, dass die Sahrauis weiterhin ihr Selbstbestimmungsrecht forderten und sich keineswegs Marokko zugehörig fühlten.

Die Reaktion des marokkanischen Königs war fürchterlich. Nachdem sich Marokko am 6. November noch zu Gesprächen mit Vertretern des Camps bereit erklärt hatte, umzingelten marokkanische Einsatzkräfte am 8. November um fünf Uhr morgens das Lager und begannen mit der gewaltsamen Räumung. Zelte wurden niedergebrannt, Wasserwerfer, Tränengas und Schlagstöcke kamen zum Einsatz. Als daraufhin auch in El Aaiún Großdemonstrationen stattfanden, machten die marokkanischen Truppen Jagd auf Sahrauis. 600 junge Leute wurden festgenommen und in den Polizeistationen und Kasernen der Besatzer gefoltert. Die meisten kamen nach einigen Tagen wieder frei. Aber rund 100 Gefangene wurden sechs Monate lang ohne Prozess festgehalten.

Naâma war einer der Sprecher des Protestcamps und hatte als Jurist für Völkerrecht internationale Beobachter und Journalisten empfangen. Er hatte schon in den Jahren von 2006 bis 2009 mehrere Monate in Gefängnissen verbracht, weil er für das Selbstbestimmungsrecht der Sahrauis eingetreten war.

Am Abend vor der Räumung des Camps, am 7. November, war Naâma in El Aaiún, um Jean-Paul Lecoq, einen Parlamentsabgeordneten der Kommunistischen Partei Frankreichs, zu treffen, der seine Solidarität mit den Sahrauis bekunden wollte. Aber Lecoq wurde bereits am Flughafen in Casablanca festgehalten und musste am nächsten Morgen unverrichteter Dinge nach Paris zurückfliegen. Die Besatzer wollten keine Zeugen.

In El Aaiún umzingelten Polizisten an jenem Abend Naâmas Haus und verhafteten ihn. Fünf Tage lang war er verschwunden. Dann wurde er morgens um fünf Uhr einem Gericht vorgeführt. Er war nur mit Shorts bekleidet, und sahrauische Anwälte konnten deutliche Zeichen von Folter an seinem Körper erkennen. Mit fünf weiteren Sahrauis wurde er anschließend nach Rabat ausgeflogen. Dort wurden die Gefangenen blutend einem Militärrichter vorgeführt. Als Naâma dem Richter seine Verletzungen zeigte, entgegnete dieser, er sei kein Arzt. Nach internationalem Recht hätte er die Folterungen anzeigen und verfolgen müssen. Statt dessen ließ er Naâma ins Gefängnis Zaki von Rabat-Salé bringen, wo er sechs Wochen Isolationshaft ertragen musste. In der gesamten Zeit erhielten wir, die Familien der Gefangenen, keinerlei Informationen über deren Aufenthaltsort.

Erst 28 Monate später fand der Prozess vor einem Militärgericht statt. 24 sahrauische Menschenrechtsaktivisten wurden dabei zu Haftstrafen von 20 Jahren bis lebenslänglich verurteilt. Zur Begründung wurde behauptet, sie seien dafür verantwortlich, dass bei der Räumung des Protestcamps elf Marokkaner getötet worden seien. Aber Beweise wurden nie vorgelegt. Und Naâma wurde als einer der angeblichen Mörder zu 30 Jahren Haft verurteilt, obwohl er schon am Tag vor der Räumung des Camps verhaftet worden war.

Können Sie Ihren Mann in seinem marokkanischen Gefängnis besuchen?

Ich habe damals als Lehrerin gearbeitet und Naâma sechs Jahre lang alle vier Monate in Rabat im Gefängnis besucht, immer in den Schulferien. Vor dem Prozess konnte ich ihn zunächst nur für jeweils fünf Minuten sehen, später waren es zehn Minuten zweimal pro Woche. Nach dem Prozess konnten wir die Gefangenen – außer an Wochenenden – auch länger besuchen. Aber die Treffen mit ihnen fanden in einer großen Halle unter 500 Menschen statt, und der Lärm rundherum war unerträglich.

Aufgrund des Engagements der Angehörigen und internationaler Proteste wurden die Willkürurteile des Militärgerichts schließlich aufgehoben, zumal es für die Verurteilung von Zivilisten gar nicht zuständig war, so dass am 26. Dezember 2016 ein neuer Prozess vor einem Zivilgericht anberaumt wurde. Aber schon seit Oktober 2016 wurde mir die Einreise nach Marokko verwehrt, so dass ich meinen Mann während dieses Prozesses nicht unterstützen konnte. Der Prozess dauerte sieben Monate und endete am 17. Juli 2017 mit identischen Urteilen, obwohl wieder keine Beweise vorgelegt worden waren.

Da ich auch danach weiterhin von den marokkanischen Behörden abgewiesen wurde, bin ich im April 2018 in Paris in einen unbefristeten Hungerstreik getreten, um das Besuchsrecht bei meinem Mann durchzusetzen und entsprechenden Druck auf die französische Regierung auszuüben. Da mein Anliegen breite Unterstützung fand, sah sich Präsident Emmanuel Macron veranlasst, seinen Außenminister damit zu beauftragen, mit den marokkanischen Behörden in meinem Fall zu verhandeln. Ich habe daraufhin meinen Hungerstreik unterbrochen, um das Ergebnis dieser Gespräche abzuwarten. Aber nach inzwischen fünf Monaten ist immer noch nichts passiert.

Welche Solidaritätsaktionen gab es darüber hinaus, um auf das Schicksal Ihres inhaftierten Mannes hinzuweisen, und wie verliefen sie?

Am wichtigsten sind die Klagen gegen Marokko, die die Action des chrétiens pour l’abolition de la torture, ACAT, eine christliche Organisation zur Abschaffung der Folter, im Februar 2014 wegen der Folterungen von Naâma bei einem französischen Gericht und beim UN-Ausschuss gegen Folter in Genf eingereicht hat. In Frankreich wurde die Klage zwar nicht angenommen, aber in Genf waren wir erfolgreich, und Marokko wurde erstmals wegen der Folter an Naâma verurteilt. Das ist ein wichtiger Erfolg für alle Häftlinge, da ihre Leiden nun endlich international anerkannt sind.

Das marokkanische Regime rächt sich dafür bei den Familien der Gefangenen. Die Inhaftierten wurden inzwischen auf sieben verschiedene Gefängnisse verteilt, um ihren Zusammenhalt zu zerstören, und sie werden seitdem noch schlechter behandelt als vorher. Marokko verstößt damit einmal mehr gegen die Genfer Konvention, wonach politische Gefangene aus besetzten Gebieten in der Nähe ihrer Familien untergebracht werden müssen.

Gibt es keine Möglichkeiten, dagegen auf internationaler Ebene juristisch vorzugehen?

ACAT hat im Juli 2018 eine weitere Klage gegen Marokko beim UN-Ausschuss gegen Folter in Genf eingereicht. Denn Marokko hat keine der drei Auflagen erfüllt, zu denen es nach der Entscheidung dieses Ausschusses vom 26. November 2016 verpflichtet gewesen wäre. Danach hätte Naâma als anerkanntes Folteropfer entschädigt, die Verantwortlichen für die Folter hätten benannt und verurteilt werden müssen. Schließlich hätten die Gefangenen nicht schlechter behandelt werden dürfen, und selbstverständlich verbieten sich gegen ihre Familien gerichtete Schikanen und Repressionen.

Von all diesen Rechtsbrüchen ist in einem Bericht nachzulesen, den der Generalsekretär der Vereinten Nationen António Guterres kürzlich vorgelegt hat. Das wird ein Thema sein, wenn es unter Aufsicht der UNO im Dezember tatsächlich erstmals seit 2012 wieder direkte Verhandlungen zwischen Marokko und der Frente Polisario geben sollte. Auch diese sind längst überfällig. Schließlich gibt es schon seit 1991 einen UN-Friedensplan für die Westsahara, wonach die Sahrauis darüber abstimmen sollen, ob sie nun unabhängig sein oder zu Marokko gehören wollen. Und seitdem ist auch eine UNO-Truppe in der Westsahara stationiert, die Minurso, die »Mission der Vereinten Nationen für die Organisation eines Referendums in der Westsahara«.

1976 haben die Sahrauis in den von der Polisario kontrollierten Gebieten im Osten der Westsahara ihren eigenen Staat ausgerufen, die Demokratische Arabische Republik Sahara, DARS. Sie wird von zahlreichen Staaten anerkannt. 1982 wurde die DARS auch in die Organisation Afrikanischer Staaten aufgenommen, was zum Austritt Marokkos führte. 2017 ist Marokko jedoch wieder in den Staatenbund eingetreten, der sich heute Afrikanische Union, AU, nennt. Wie ist das zu beurteilen?

Vor dem Wiedereintritt in die AU hat Marokko Millionen ausgeben, um Verbündete für einen Ausschluss der DARS aus dem Staatenbund zu gewinnen. Aber in den Statuten der AU gibt es gar keine Regelungen für den Ausschluss eines Mitglieds. Dafür steht in ihnen, dass jedes Land mit seinem Beitritt zur AU die von den Kolonialmächten gezogenen Grenzen anerkennen muss. Das hat Marokko bekanntlich nicht getan, da es die ehemals spanische Kolonie annektiert hat.

Die AU hat mit Joaquim Chissano, dem Expräsidenten von Mosambik, auch einen Sonderbeauftragten für die Westsahara ernannt, der sich bei der UNO in New York für die Durchführung des Referendums einsetzen soll. Und die drei großen Staaten Algerien, Nigeria und Südafrika haben nie Zweifel an ihrer Unterstützung für das Selbstbestimmungsrecht der Sahrauis aufkommen lassen.

Als im November 2017 in der Elfenbeinküste das letzte Gipfeltreffen der Europäischen Union mit dem afrikanischen Staatenbund stattfand, versuchte Marokko einmal mehr mit viel Geld und politischer Unterstützung aus Frankreich die Teilnahme der DARS zu verhindern. Aber die AU drohte damit, das Treffen nach Äthiopien zu verlegen, sollte der Präsident der Elfenbeinküste, Alassane Ouattara, die DARS nicht einladen. Im Ergebnis musste es der derzeitige marokkanische König, Mohammed VI., ertragen, dass der Präsident der DARS, Brahim Ghali, bei dem Treffen nur wenige Stühle entfernt neben ihm saß.

Marokko hat auch beim Europäischen Gerichtshof, EuGH, in letzter Zeit mehrere Niederlagen erleben müssen …

Ja, 2016 und 2017 gab es gleich zwei Urteile des EuGH, die für Marokko schwere Rückschläge bedeuteten. Sowohl das Agrar- als auch das Fischereiabkommen zwischen der EU und Marokko mussten danach neu verhandelt werden, da beide rechtswidrig das Gebiet der Westsahara mit einbezogen hatten. Der Gerichtshof erkannte auch erneut die Frente Polisario als einzigen rechtmäßigen Vertreter der Sahrauis an. Juristisch waren damit wichtige Schlachten gewonnen, aber politisch ist damit noch nichts erreicht, da EU-Länder wie Deutschland und Spanien unter der Führung von Frankreich nach Wegen suchen, diese Urteile zu umgehen. Denn sie wollen weiterhin Phosphat aus der besetzten Westsahara beziehen und den Fischreichtum vor der sahrauischen Küste plündern.

Marokko ist für Deutschland, Frankreich und die EU insgesamt ein wichtiger Partner beim Ausbau der Festung Europa und bei der Abwehr von Flüchtlingen an der nordafrikanischen Mittelmeerküste. Welche Bedeutung hat dies für den Westsahara-Konflikt?

Die Flüchtlingsfrage wird von Marokko und Europa instrumentalisiert. Frankreich und auch die USA haben Marokko wegen seiner geostrategisch bedeutsamen Küsten seit seiner Unabhängigkeit stets protegiert, auch nachdem die geheimen Folterkerker des langjährigen Königs Hassan II. Anfang der 90er Jahre allseits bekannt geworden waren. Nach dessen Tod übernahm 1999 sein Sohn Mohammed VI. die Macht und versuchte, sich als jungen, modernen König zu verkaufen, als »König der Armen«. So setzte er eine Kommission für »Gleichheit und Versöhnung« ein, um die düsteren Jahre unter Hassan II. vergessen zu machen. Doch dessen Polizei- und Folterapparat behielt er bei. Die Kontrolle der Bevölkerung bleibt deshalb weiterhin umfassend und die Unterdrückung total. Denn Analphabetismus, ein marodes Schulsystem und massenhafte Verelendung führen zu Protesten und auch zu Verzweiflungstaten wie der Teilnahme an Terrorkommandos.

Der Krieg und die Besetzung der Westsahara dienen vor diesem Hintergrund seit jeher dazu, nationale Gefühle zu schüren und die Bevölkerung von den realen Problemen in Marokko abzulenken. Wer dort die Annexionspolitik kritisiert, gilt als Verräter und sieht sich entsprechenden Repressionen ausgesetzt. Der Konflikt um die Westsahara ist der Stoff, der den Thron des marokkanischen Königs und seine Macht bis heute zementiert. Deshalb droht der König auch immer wieder damit, Flüchtlinge aus Ländern südlich der Sahara nach Europa durchzulassen, wenn europäische Regierungen, die kostspielige Überwachungssysteme entlang der marokkanischen Küste finanziert haben, seine Ansprüche auf die Westsahara in Frage stellen. Auch von deren Küste sind in der Vergangenheit Schlepperboote mit Flüchtlingen zu den Kanarischen Inseln aufgebrochen.

Was verleiht Ihnen die Kraft und den Mut, Ihr beharrliches Engagement für die Freilassung Ihres Mannes aus marokkanischer Haft und für die Unabhängigkeit der Westsahara fortzuführen?

Ich habe mich schon immer für Dinge eingesetzt, die andere bereits verloren glaubten, und meine persönliche und familiäre Geschichte hat mich darin bestärkt. Der Kampf für die Freiheit von Naâma ist Teil des Kampfes für die Befreiung eines ganzen Landes. Er selbst hat gesagt, dass er mit seiner Gefangenschaft seinen persönlichen Beitrag dazu leiste. Denn bevor den Sahrauis ihr Recht auf Selbstbestimmung zugestanden werde, könne sich auch außerhalb von Gefängnismauern niemand in der Westsahara frei fühlen.

Ich glaube daran, dass es möglich ist, mit gewaltfreien Mitteln Änderungen zu erreichen und auch Gewaltherrscher bloßzustellen. Die Befreiung der Westsahara ist de facto eine Voraussetzung für die Befreiung Marokkos von autoritärer Herrschaft. Und vielleicht standen wir niemals näher davor als heute.

Karl Rössel ist Mitbegründer des Afrika-Filmfestivals Köln. Regina Dietzold ist Mitglied des Vereins Freiheit für die Westsahara e. V. (freie-westsahara.eu)