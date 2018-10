Heißluftballon geplatzt

Zumindest das Schnipselfeuerwerk klappt schon ganz gut: Kanzlerin Merkel in einer Kita in Berlin Foto: Michael Kappeler/dpa

Der Dresdner »Bildungsgipfel« vor zehn Jahren war ein großes Versprechen. Die Bundeskanzlerin hatte wenige Wochen zuvor die »Bildungsrepublik Deutschland« ausgerufen. Verbesserungen bei Kitas, Schulen und Hochschulen sollten die zentrale Aufgabe der kommenden Dekade werden. Bei der Konferenz in Sachsens Landeshauptstadt am 22. Oktober 2008 wurden die Pläne »verbindlich« festgeklopft. Die Zahl der Schulabbrecher und junger Menschen ohne Ausbildung solle halbiert, die der Kitaplätze für unter Dreijährige auf 35 Prozent erhöht werden. Das ganze System werde durchlässiger, der beschworene »Aufstieg durch Bildung« nicht länger an erstarrten Strukturen scheitern. Kurzum: Alles kommt auf den Prüfstand, alles wird bestens, und für all das gibt es reichlich Geld.

Rückblickend wird klar: Das, was nach Verheißung klang, bestand in Wahrheit aus sehr viel heißer Luft. Am deutlichsten zeigt sich das am verfehlten Zehn-Prozent-Ziel. Die Ansage in Dresden lautete, die gesamtgesellschaftlichen Ausgaben für Bildung und Forschung auf ein Zehntel des deutschen Bruttosozialprodukts zu steigern. Nach 2008 ging die Quote tatsächlich in die Höhe, auf zwischenzeitlich 9,2 Prozent, sackte dann aber wieder ab und bewegt sich seit Jahren stabil bei neun Prozent. Nimmt man nur das, was der Staat in seine Bildungseinrichtungen investiert, rangiert Deutschland mit einem Anteil von 4,3 Prozent am Bruttoinlandsprodukt (BIP) deutlich unter dem Durchschnitt der Industrienationen (5,2 Prozent). Dabei hat sich am Rückstand von rund einem Prozentpunkt seit zehn Jahren nichts geändert.

Die Bundesregierung findet all diese Vergleiche unfair. In ihrer Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion im Bundestag zum Stand zehn Jahre nach dem »Bildungsgipfel« wird auf Gesamtausgaben von 65 Milliarden Euro jährlich verwiesen, was ein Drittel mehr wäre als 2008. Allein der Bund hätte seinen Part verdoppelt, und nur wegen der »erfreulicherweise guten konjunkturellen Entwicklung« habe man den BIP-Anteil nicht erhöhen können. Die bildungspolitische Sprecherin der Grünen, Margit Stumpp, lässt das nicht durchgehen. »Warum sollten die Ausgaben für Rüstung mit der wirtschaftlichen Entwicklung steigen, aber nicht die für Bildung?« Zur Einordnung: Den Wehretat will die Koalition bis 2025 auf 1,5 Prozent und längerfristig gar auf zwei Prozent des BIP hochtreiben. Man könne nicht Bildung als wichtigsten Rohstoff bezeichnen und dann sagen: »Wenn es der Wirtschaft gut geht, vergessen wir das mit den Prozenten«, beklagte Stumpp laut Süddeutscher Zeitung von Anfang Oktober.

Auch der emeritierte Bildungsforscher Klaus Klemm sieht ein zentrales Versprechen der Regierung gebrochen. Nach seiner Rechnung hätten Bund und Länder im Jahr 2015 bei Einhaltung der Vorgaben 27 Milliarden Euro mehr in Bildung stecken müssen. Wäre seit 2008 jährlich ein Mehrbetrag in dieser Größenordnung verfügbar gewesen, könnte etwa der Sanierungsstau bei den Schulen längst behoben sein. Es gibt vieles mehr, was in Dresden angekündigt und nach Klemms Befunden in der Folge versäumt wurde. Die Quote der jungen Erwachsenen ohne Ausbildung liegt heute noch bei 15 Prozent, eigentlich wollte man sie deutlich unter zehn Prozent drücken. 2017 hatten 6,5 Prozent der Jugendlichen keinen Hauptschulabschluss. 2015 waren es 5,9 Prozent, womit sich die Lage sogar wieder zugespitzt hat. Die in Dresden ausgegebene Zielmarke betrug vier Prozent.

Fraglos wurden auch Fortschritte erzielt. Mit 56 Prozent eines Altersjahrgangs nehmen heute weit mehr Menschen ein Studium auf als die angepeilten 40 Prozent. In puncto Weiterbildung wurde die angestrebte 50-Prozent-Quote erreicht. Auch beim Kita-Ausbau geht es voran, wenngleich die schon für 2013 geplante Versorgung von 35 Prozent bei den unter Dreijährigen im Bundesmittel bis heute noch nicht geschafft ist. Aber die Zahlen verschleiern auch manches. Den Run auf die Hochschulen bezahlen Studierende mit einer miserablen Betreuungssituation, ein Drittel bricht das Studium vorzeitig ab. Außerdem wurden Ziele mitunter von der Zeit eingeholt. Heute liegt der Bedarf an Kitaplätzen für Kleinkinder laut Bildungsbericht der Bundesregierung von September 2018 bei 45 Prozent. Dazu kommt der unerwartete Geburtenanstieg, der die Kultusminister »kalt« erwischt hat. Wird nicht gegengesteuert, kalkuliert Klemm mit 66.000 fehlenden Erzieherinnen und 32.000 fehlenden Lehrkräften im Jahr 2025.

Der Bildungsforscher hat nach 2008 wiederholt für den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) begutachtet, wie es um die Umsetzung der Dresdner Gipfelbeschlüsse steht. In seiner neuesten Studie hob er schwerpunktmäßig auf die sich verschärfende »soziale Schieflage« im Bildungssystem ab. Darin relativiert er etwa den vermeintlichen Erfolg in Sachen Weiterbildung. Profitieren würden von den Angeboten vornehmlich Hochqualifizierte mit festem Job, während jene mit dem dringendsten Bedarf – Erwerbslose, Menschen ohne Schulabschluss und Ausbildung oder Migranten – vergleichsweise selten teilnehmen und so immer weiter »abgehängt« würden. Dazu erhielten Kinder aus finanziell bessergestellten Familien fast viermal häufiger eine Empfehlung fürs Gymnasium als solche aus benachteiligten Elternhäusern (vgl. Text unten). Dasselbe Zerrbild zeige sich bei den Quoten der Beteiligung an Hochschulbildung.

Bei der Umsetzung der Vorhaben habe man eine »banale Tatsache« vergessen, bilanzierte Klemm. »Wer aufsteigt, schafft das Tal nicht ab«, und wer zurückschaue, dem zeige sich: »Die Gruppe derer, die beim Aufstieg zurückgelassen werden, ist groß.« Man möchte hinzufügen: Die Gruppe wird immer größer.