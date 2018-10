Bild-Chef erhält »Goldene Kartoffel«

Berlin. Es gibt Preise, die will keiner haben. Jetzt hat der Verein »Neue deutsche Medienmacher« (NDM) die »Goldene Kartoffel« an Julian Reichelt, Chefredakteur von Bild, vergeben. Dessen Arbeit entspreche in jeder Hinsicht den Kriterien für diesen Preis, hieß es am Dienstag in einer Erklärung des Vereins NDM.

»Bild ist aus unserer Sicht fortschrittlich, wenn es darum geht, die Vielfalt in der Gesellschaft unverkrampft und selbstverständlich darzustellen«, so die NDM. Doch mit Reichelt habe das Blatt »in kürzester Zeit eine Rolle rückwärts gemacht«. Nun stehe es wieder konsequent für »Unsachlichkeit, Vorurteile und Panikmache, wenn es um die Themen Integration, Migration und Asyl geht, für doppelte Standards in der Berichterstattung über Menschen mit und ohne Migrationshintergrund und für einen stark ethnozentrischen Blick auf unsere Einwanderungsgesellschaft und deren Herausforderungen«. (jW)