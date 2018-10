Absehbare Katastrophe

Im Zuge der steigenden Erderwärmung nehmen Trockenheit und Dürre zu – das Skelett eines Brillenkaimans im ausgetrockneten Flussbett des Rio Pilcomayo nahe Boqueron, Paraguay (14.8.2016) Foto: Jorge Adorno/REUTERS

Um den Zustand des globalen Klimas ist es nicht gut bestellt. Zuletzt hat der zurückliegende Sommer den Mittel- und Nordeuropäern davon eine kleine Ahnung verschafft. Schweden wurde von einer nie dagewesenen Serie schwerer Waldbrände heimgesucht, in Deutschland sorgten Dürre und Hitze für Ernteschäden in dreistelligem Millionenbereich, und aktuell ist es in Ostdeutschland noch immer so trocken, dass auch das Wintergetreide schweren Schaden nehmen wird, weil die Saat nicht aufgeht. Die Iberische Halbinsel, Teile Südfrankreichs und die Balearen wurden hingegen Mitte Oktober von den Ausläufern gleich zweier Hurrikans heimgesucht, die für dramatische Überschwemmungen mit zahlreichen Todesopfern sorgten.

Meist ist es schwer, einzelne Extremereignisse der globalen Erwärmung zuzuordnen. Aber der Trend ist eindeutig: Mit der Zunahme der globalen Durchschnittstemperatur nehmen auch Zahl und Intensität schwerer Unwetter und Dürren zu. Der UN-Klimarat, der Zwischenstaatliche Ausschuss für Fragen des Klimawandels (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change), hat in einem jüngsten Sonderbericht¹ den Stand der Erwärmung zusammengefasst. Die Pariser UN-Klimakonferenz 2015 hatte ihn darum gebeten. Aber vor allem wollten die seinerzeit in der französischen Hauptstadt versammelten Regierungen die Frage beantwortet haben, was bei einer Erwärmung um globale 1,5 Grad Celsius zu erwarten sei und welchen Unterschied dies zu einer Erwärmung um zwei Grad Celsius mache.

Zwei Grad Celsius im globalen Mittel über dem vorindustriellen Niveau gilt bisher in den offiziellen Dokumenten der UN-Klimakonferenzen als Limit, das auf keinen Fall überschritten werden dürfe. So steht es in verschiedenen Erklärungen der Klimagipfel seit dem Treffen im mexikanischen Cancún 2010, und so wurde es vor allem 2015 in der Pariser Klimaübereinkunft festgehalten. Dort heißt es, dass »der Anstieg der globalen Mitteltemperatur deutlich unter zwei Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau (gehalten) und Anstrengungen unternommen (werden sollen), den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen«.

Letzteres, die 1,5-Grad-Celsius-Marke, wird seit langem von Ländern wie Bolivien und vor allem von zahlreichen Inselstaaten gefordert. Schon zwei Grad globaler Erwärmung könnten nämlich für viele Inselstaaten oder niedrige Küstenregionen zuviel sein. Eine wachsende Zahl von Wissenschaftlern befürchtet, dass schon bei einer derartigen Erwärmung die großen Eismassen auf Grönland und in der Antarktis destabilisiert werden könnten. Dann würde es zwar immer noch mehrere Jahrtausende dauern, bis das Eis vollständig verschwände, aber in den großen Eisschilden ist genug Wasser eingefroren, um den Meeresspiegel schon lange vorher um mehr als 60 Meter ansteigen zu lassen. Die Auswirkungen wären verheerend, zumal mit dem Meeresspiegel auch die Zerstörungskraft von Sturmfluten zunimmt, und zwar überproportional.

Wie funktioniert der IPCC?

Der in der ersten Monatshälfte vorgestellte Sonderbericht sollte den Stand der wissenschaftlichen Forschung auf diesem und benachbarten Feldern zusammenfassen und damit den Verhandlungen eine bessere Grundlage verschaffen. Unter anderem geht es auch um die Maßnahmen, die für das Erreichen des Zieles notwendig wären. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass der IPCC nicht irgendein beliebiges Forschungsinstitut ist, wie die Gegner von Klimaschutzmaßnahmen in der öffentlichen Debatte hierzulande und vor allem in den USA gerne behaupten. Es ist vielmehr eine internationale Organisation, und zwar vermutlich die UN-Organisation mit dem kleinsten Angestelltenstab. Ganze 13 Mitarbeiter sitzen im Genfer Büro des IPCC und kümmern sich um Öffentlichkeitsarbeit, internationale Konferenzen, Veröffentlichungen der Berichte und die Kommunikation zwischen den zuarbeitenden Wissenschaftlern.

Mitglieder des IPCC sind 195 – also fast alle – souveräne Staaten, unter ihnen auch Deutschland. Die Organisation wurde 1988 im Vorfeld der ersten internationalen Klimaverhandlungen mit Unterstützung durch die UN-Generalversammlung von der Weltmeteorologieorganisation WMO, das ist der Dachverband der nationalen Wetterdienste, und dem UN-Umweltprogramm UNEP gegründet. Die Mitgliedsregierungen wählen den IPCC-Vorsitzenden, seine Stellvertreter sowie die Koordinatoren der drei Arbeitsgruppen.

Steht die Arbeit an einem neuen Bericht wie dem jetzt veröffentlichten an, wählen die Vorsitzenden und Koordinatoren für jede Arbeitsgruppe aus einer Liste von den Mitgliedern vorgeschlagener Wissenschaftler sogenannte Hauptautoren aus. 91 Experten waren es im Falle des vorliegenden Berichts, diese haben wiederum 250 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den jeweiligen Fachrichtungen eingeladen, am Bericht mitzuschreiben.

Insgesamt kamen so 250 Autoren aus 64 Ländern zusammen, die mehr als 6.000 bis Mitte Mai 2018 veröffentlichte oder von Fachzeitschriften zur Veröffentlichung angenommene wissenschaftliche Artikel berücksichtigt haben. Übrigens wird keiner der Wissenschaftler für diese Arbeit vom IPCC bezahlt. Sie wird also ehrenamtlich geleistet oder indirekt von den jeweiligen Hochschulen oder Forschungseinrichtungen finanziert, bei denen die Wissenschaftler angestellt sind.

Die Regierungen der 195 Mitgliedsstaaten haben über die Plenarsitzungen und die Sitzungen der Arbeitsgruppen Einfluss auf die Arbeit des IPCC. Außerdem werden ihnen wie auch der Fachwelt die Berichtsentwürfe vorgestellt und entsprechend Kommentare, Vorschläge, Ergänzungen und Kritiken in der Endfassung berücksichtigt. Außerdem wird der Text der »Zusammenfassung für Entscheidungsträger«, die jedem Bericht vorangestellt wird und für gewöhnlich eine wesentlich weitere Verbreitung als der eigentliche Bericht findet, unter den Regierungen abgestimmt und von diesen bestätigt. Dabei haben die Wissenschaftler allerdings ein Vetorecht. Das soll verhindern, dass aufgrund politischen Drucks Falschaussagen in die Texte aufgenommen werden.

Das Verfahren wird hier so ausführlich dargestellt, weil viele Regierungen in den reichen Ländern und nicht zuletzt die Bundesregierung die von ihr bestätigten Ergebnisse der IPCC-Berichte gerne ignorieren. Mitglieder der hiesigen Regierungsparteien haben zum Beispiel in der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen, als der Entwurf des neuesten IPCC-Berichts längst vor ihnen auf dem Tisch lag, noch mit aller Gewalt den Hambacher Forst räumen lassen, um den Braunkohleabbau von RWE zu unterstützen. Oder: US-Präsident Donald Trump meinte in Washington rund 48 Stunden nach Veröffentlichung des Berichts, er könne zu den Schlussfolgerungen nichts sagen, sondern müsse erst einmal sehen, auf welcher Grundlage sie gezogen worden seien. Seine Mitarbeiter hatten ihn also entweder nicht informiert, oder der Präsident log mal wieder vor laufender Kamera.

Der Ist-Stand

Der IPCC stellt in seiner Übersicht über den Stand der Wissenschaften zunächst fest, dass der Klimawandel längst keine Hypothese mehr ist und auch keine bloße Projektion auf die nähere oder fernere Zukunft. Er ist vielmehr Gegenwart. Im globalen Mittel ist der Mensch mit seinen bisherigen Treibhausgasemissionen – im wesentlichen handelt es sich dabei um Kohlendioxid (CO2) – bereits für 0,8 bis 1,2 Grad Erwärmung gegenüber dem vorindustriellen Niveau verantwortlich. Das Jahrzehnt 2006 bis 2015 war im Durchschnitt um 0,75 bis 0,99 Grad Celsius wärmer als die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts.

»Eine der zentralen Botschaften dieses Berichts ist«, so Zhai Panmao von der Chinesischen Akademie für Meteorologische Wissenschaften und Kovorsitzender der IPCC-Arbeitsgruppe I bei der Vorstellung des Textes vor rund zwei Wochen im südkoreanischen Incheon, »dass wir bereits die Konsequenzen von einem Grad globaler Erwärmung sehen, und zwar unter anderem durch mehr extreme Wetterereignisse und durch den steigenden Meeresspiegel«. Gehe es im gegenwärtigen Tempo weiter, wird die anthropogene, d. h. vom Menschen gemachte, globale Erwärmung bereits irgendwann zwischen 2030 und 2052 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau erreicht haben.

Gemeint ist dabei immer die über den ganzen Erdball und das ganze Jahr gemittelte Temperatur der Luft in zwei Metern über dem Erdboden. Dieser Wert gilt, weil er am einfachsten zu erfassen ist, allgemein als Maßstab. Bei den Meeren wird die Oberflächentemperatur des Wassers gemessen.

Einige Regionen erwärmen sich allerdings deutlich schneller als der Durchschnitt. Zum einen ist die Erwärmung über den Kontinenten generell größer als über den Ozeanen. Zum anderen fällt der Temperaturanstieg in der Arktis zwei- bis dreimal so schnell wie der globale Durchschnitt aus. Das führt dort zu folgenschweren Konsequenzen: Der Bestand des dicken, mehrjährigen Eises auf dem arktischen Ozean wurde bereits erheblich reduziert. Im Sommer gibt das Meereis daher immer größere Flächen frei, so dass das Wasser von der rund um die Uhr scheinenden Sommersonne erwärmt werden kann.

Folgen des Eisschwundes

Das wiederum verstärkt die globale Erwärmung. Zum einen direkt, da weniger Sonneneinstrahlung durch das Eis ins Weltall reflektiert wird. Zum anderen indirekt, da sich die umliegenden Regionen Nordsibiriens und Nordamerikas erwärmen und dort der Permafrostboden auftaut. In dem sind große Mengen organischen Materials konserviert, die in einem wärmeren Klima von Bakterien zersetzt werden. Dadurch entstehen Kohlendioxid und Methan, ebenfalls ein Klimagas, was wiederum die globale Erwärmung verstärkt.

Die Gletscher schmelzen ab, der Meeresspiegel steigt – Kongsfjord-Gletscherfront auf Spitzbergen, Norwegen (9.4.2015) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/

Das Schwinden des Meereises im Sommer steht außerdem im Verdacht, das Wetter in den gemäßigten Breiten durcheinanderzubringen. Der abgeschwächte Temperaturkontrast zwischen Nord und Süd verändert den Jetstream, jene Höhenströmung, die den Planeten gewöhnlich zwischen knapp 40 und knapp 70 Grad Nord mal stärker, mal weniger stark mäandernd umfließt. Sie bestimmt die Zugrichtung und -geschwindigkeit der Tiefdruckgebiete und die Lage der Hochdruckzonen. Für gewöhnlich wandern ihre Nord- und Südschwenker ebenfalls um den Globus, doch eine Abschwächung des Temperaturgegensatzes bringt sie mitunter zum Stehen. Die Folge können dann lang ausgedehnte Hitze- und Dürreperioden sein.

Der sommerliche Eisschwund wird mit zunehmender Erwärmung ausgeprägter, und damit wachsen auch die genannten Probleme und Gefahren. Ein wesentliches Ergebnis des IPCC-Berichtes ist in diesem Zusammenhang aber, dass schon bei einer globalen Erwärmung um zwei Grad Celsius der arktische Ozean mindestens einmal pro Jahrzehnt im Sommer gänzlich sein Eis verlieren würde. Kann die Erwärmung hingegen auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau begrenzt werden, so wäre mit einem eisfreien Polarmeer nur einmal pro Jahrhundert zu rechnen.

Entsprechend wären auch die Auswirkungen auf den Permafrost geringer. Eine Begrenzung der Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius, so heißt es im Bericht, würde in den nächsten Jahrhunderten bedeuten, dass die auftauende Permafrostfläche um 1,5 bis 2,5 Millionen Quadratkilometer geringer ausfallen würde, als wenn die globale Erwärmung auf zwei Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau (ein Grad Celsius von heute) anstiege. In der Arktis würden bei einer Erwärmung um 1,5 Grad Celsius langfristig, das heißt über den Zeitraum vieler Jahrhunderte, vermutlich 21 bis 37 Prozent des Permafrostes verlorengehen, während bei einer Erwärmung um zwei Grad Celsius der Verlust auf 35 bis 47 Prozent ansteigen würde.

Der Permafrostboden nimmt bisher große Landflächen ein. Gegenwärtig sind weltweit etwa 22,8 Millionen Quadratkilometer Land permanent gefroren. Das entspricht etwas mehr als der kombinierten Fläche der Russischen Föderation und Indiens oder 15,3 Prozent der Fläche aller Kontinente. Der größte Teil davon liegt in Sibirien sowie in der Antarktis. Daher könnte man vielleicht meinen, ein Auftauen dieser nicht besonders lebensfreundlichen Regionen wäre für die betroffenen Länder ein Segen. Das stimmt jedoch nur bedingt. Straßen und Gebäude in diesen Regionen sind durch das Auftauen des Untergrundes bedroht, denn dieser verwandelt sich dabei meist in eine Sumpflandschaft. Außerdem verstärkt sich an der Küste des arktischen Ozeans die Erosion, wenn auf dem jetzt oft länger eisfreien Meer Stürme die Wellen gegen das Ufer werfen. In Alaska mussten deswegen bereits Dörfer umgesiedelt werden, wobei die Betroffenen meist darum kämpfen müssen, entschädigt zu werden.

Wechselwirkungen

Die größten Auswirkungen wird der Permafrostverlust jedoch durch die zusätzlich freigesetzten Treibhausgase haben. Erst im Sommer ist im Fachjournal Nature Geosciences ein längerer Übersichtsartikel² zahlreicher europäischer, nordamerikanischer und chinesischer Autoren erschienen, in dem die Kenntnisse über frühere Warmzeiten zusammengetragen wurden. Die Autoren stellen fest, dass sowohl das sogenannte Eem vor 129.000 bis 116.000 als auch eine Warmzeit vor 410.000 bis 400.000 Jahren dadurch gekennzeichnet waren, dass die Temperaturen in den hohen nördlichen Breiten stabil über mehrere Jahrtausende über den heutigen Verhältnissen lagen. Zu diesen Zeiten seien größere Teile des Eisschildes auf Grönland wie auch Eis in der Antarktis verschwunden, und der Meeresspiegel habe mehr als sechs Meter über dem vorindustriellen Niveau gelegen. Ihr Fazit: Bei einer globalen Erwärmung von zwei Grad würde sich voraussichtlich ähnliches in den nächsten Jahrhunderten und Jahrtausenden wiederholen. Der Meeresspiegelanstieg würde sich gegenüber dem heutigen Niveau von rund 30 Zentimetern pro Jahrhundert deutlich beschleunigen. Da die meisten Klimamodelle diesen Anstieg, den die Ergebnisse der Paläoklimatologie nahelegen, nicht simulieren können, gehen die Autoren davon aus, dass es langfristige Wechselwirkungen im Klimasystem gibt, die bisher nicht richtig verstanden und in den Modellen abgebildet sind. Ein Kandidat wäre dafür die Freisetzung von Treibhausgasen aus den einst gefrorenen Böden, ein anderer die Bedeutung der Wolkenprozesse.

Wichtig für die politischen Implikationen ist vor allem, dass diese Hinweise aus der Erdvergangenheit dafür sprechen, die Erwärmung soweit wie irgend möglich zu begrenzen. Ein Anstieg des Meeresspiegels um sechs oder mehr Meter würde dichtbesiedelte Regionen wie die Küsten Westafrikas und Bangladeschs, den ganzen Süden Vietnams und Megametropolen wie Shanghai und New York bedrohen. Die Niederlande würden vermutlich den größeren Teil ihres Territoriums verlieren und zahlreiche Inselstaaten gänzlich in den Fluten verschwinden. Das sind meist sehr langfristige Prozesse, aber schon bis zum Ende des Jahrhunderts würde eine Beschränkung der Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius den Anstieg der Meere um zehn Zentimeter niedriger ausfallen lassen. Das würde rund zehn Millionen Menschen vor dem Verlust ihrer Häuser und Lebensgrundlage bewahren.

Aber der Meeresspiegelanstieg ist nur eine von vielen Gefahren, die mit einer globalen Erwärmung verbunden sind, und die meisten von ihnen, so stellt der Bericht unmissverständlich klar, werden in einer um zwei Grad wärmeren Welt erheblich größer sein, als wenn die Erwärmung noch auf 1,5 Grad Celsius begrenzt werden kann.

Dazu gehören Gesundheitsrisiken durch die Ausbreitung tropischer Krankheiten und vermehrte Hitzewellen, aber vor allem diverse Risiken für die Welternährung: Mit zunehmender Erwärmung werden die Fischereierträge insbesondere in den niedrigeren Breiten deutlich abnehmen. Bei einer Erwärmung um zwei Grad Celsius werden alle Warmwasserkorallenriffe absterben, die für die Fischerei eine herausragende Bedeutung haben. Bei einem Plus von 1,5 Grad Celsius könnte vielleicht noch ein Teil erhalten bleiben. Auch die Versauerung der Meere – keine Folge der Erwärmung, sondern der höheren Konzentration des Treibhausgases Kohlendioxid in der Atmosphäre – wird die Fischbestände zunehmend dezimieren.

Hinzu kommen massive Probleme für die Landwirtschaft. Unter Hitzestress wachsen Pflanzen schlechter, außerdem werden Ernteerträge öfter von Dürren und Extremniederschlägen vernichtet. Einige Getreidearten werden wegen des höheren Kohlendioxidangebots vermutlich stärker wachsen, aber dafür weniger Proteine enthalten. Bei Reis führt es auch zu einem geringeren Vitamingehalt. Gleichzeitig werden die Erträge von Weizen, Mais, Reis und Sojabohnen schon heute weltweit um drei bis 16 Prozent durch Ozon reduziert. Die aggressive Sauerstoffverbindung ist zwar kurzlebig, aber erstens ein sehr effektives Treibhausgas; zweitens greift Ozon Pflanzen sowie die Atemwege der Menschen an. Es entsteht durch fotochemische Reaktionen zwischen Abgasen von Kraftwerken und Verbrennungsmotoren auf der einen und der Sonneneinstrahlung auf der anderen Seite. Eine drastische Verringerung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe hätte also direkt positive Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Erträge.

Höchste Zeit

Der Haken ist allerdings, dass sofort die Notbremse gezogen werden muss. Wissenschaftler warnen seit mehr als zehn Jahren, dass die globalen Treibhausgasemissionen spätestens ab 2020 sinken müssen. Der neue Bericht macht klar, dass das wirklich das letzte Datum ist. Werden Klimaschutzmaßnahmen noch weiter hinausgezögert, wird eine Beschränkung der Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius so gut wie unmöglich werden, und mit jedem weiteren Jahr des Wartens wird nicht nur der künftige Schaden, sondern werden auch die volkswirtschaftlichen Kosten des Umbaus der Industrie größer.

Bis 2030 müssten die Emissionen des Kohlendioxids um 45 Prozent und bis spätestens 2050 auf Null zurückgefahren werden. Das heißt, der Strom muss künftig von Wind, Sonne und Biomasse geliefert werden, und auch der Verkehr wird auf Benzin und Diesel verzichten müssen. Das alles wird eine gigantische Aufgabe, aber der Bericht macht drei Dinge klar: Erstens gibt es keine vernünftige Alternative; zweitens bedarf es ohnehin gewaltiger Investitionen in die Energieversorgung, und die Umstellung auf erneuerbare Energieträger ist mitunter schon die günstigere Variante; und drittens zeigt die große Mehrheit der durchgerechneten Szenarien, dass das Ziel nur mit einem erheblichen Maß an internationaler Zusammenarbeit bei gleichzeitigem Abbau von Armut und Ungleichheit erreicht werden kann.

Anmerkungen:

1 IPCC 2018: Global Warming of 1,5 Degrees Celsius. An IPCC Special Report on the Impacts of Global Warming of 1,5 Degrees Celsius above Pre-industrial Levels and Related Global Greenhouse Gas Emission Pathways, in the Context of Strengthening the Global Response to the Threat of Climate Change, Sustainable Development, and Efforts to Eradicate Poverty

2 Fischer, Hubertus et al.: Palaeoclimate Constraints on the Impact of 2 Degrees Celsius Anthropogenic Warming and beyond. In: Nature Geosciences (2018), Vol. 11