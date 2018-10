Drei Opfer, Täter unbekannt

Aufklärungsarbeit in Berlin: Pressekonferenz zum Stand der Ermittlungen (23. Oktober) Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Tod im Polizeirevier Dessau: Zu den drei ungeklärten Kriminalfällen Oury Jalloh (2005), Mario Bichtemann (2002) und Hans-Jürgen Rose (1997) hat eine unabhängige Untersuchungskommission am Dienstag über Ermittlungsansätze und erste Erkenntnisse informiert. Der italienische Jurist Mario Angelelli sagte, man habe Kontakt mit zuständigen Behörden aufgenommen. Bisher gab es demnach aber nur ein Treffen mit dem Bundesanwalt Kai Lohse. Der hatte es nach einem von der Dessauer Staatsanwaltschaft erhobenen Mordverdacht abgelehnt, den Fall des Feuertodes von Oury Jalloh an sich zu ziehen. »Er fühlte sich nicht zuständig, weil die Sicherheit des Staats nicht gefährdet sei, die Sache keine besondere Bedeutung habe und es um einen Einzelfall gehe«, erklärte Angelelli. Dies sei »ein Zeichen für eine dauerhafte Fehlentwicklung«. Es gebe nicht nur viele Indizien für einen Mord. »Man weiß«, sagte Angelelli, »dass von 2000 bis 2013 jährlich Hunderte Personen wie Jalloh und Bichtemann im Polizeigewahrsam saßen, ohne dass ein Richter angehört wurde – da konnte die Polizei praktisch machen, was sie wollte.«

Dringend zu klären sei einiges, erläuterte der Jurist. So bekämen die Anwältinnen der Familie Jalloh keine Antwort auf Anträge etwa auf ungeschwärzte Akten und fehlende Dokumente, darunter Zeugenaussagen und polizeiliche Verfahren. Fotos von Asservaten seien falsch beschriftet. Die Staatsanwälte verhinderten zudem bis heute, Leichenteile von Jalloh aus der Rechtsmedizin Halle in die Berliner Charité zu weiteren Untersuchungen überführen zu lassen. Genauso werde mit dem Feuerzeug verfahren, das jahrelang als Selbstmordwerkzeug gehandelt wurde, inzwischen aber für die Tat nicht mehr in Frage komme. »Die Spuren müssen neu untersucht werden – aber es passiert nichts«, mahnte Angelelli. Vor allem sei dringend dafür zu sorgen, dass keine weiteren Beweise vernichtet und Mitglieder der Initiative in Gedenken an Oury Jalloh nicht länger strafrechtlich verfolgt werden.

Die Soziologin Vanessa E. Thompson will den gesellschaftlichen Kontext dieser und ähnlich gelagerter Fälle untersuchen. Die drei Opfer in Dessau gehörten jeweils unterprivilegierten Gruppen an, erläuterte sie. Rose und Bichtemann waren erwerbslos, Jalloh als Flüchtling aus Sierra Leone nach Deutschland gekommen. Alle drei waren alkoholisiert. Auch der aktuelle Todesfall in der Justizvollzugsanstalt Kleve passe in dieses Schema. Der 26jährige Syrer Amed A. saß rund zehn Wochen wegen einer Verwechslung zu Unrecht dort ein. Am 17. September 2018 brach in der Zelle ein Brand aus, zwölf Tage später starb A. an den schweren Verletzungen. »Sofort brachte man die These an die Öffentlichkeit, er habe sich selbst angezündet – ohne dass irgendwas geklärt war«, kritisierte Thompson. Angelelli pflichtete ihr bei: In Fällen von Polizeigewalt gegen weniger Privilegierte geht die Tendenz dahin, dilettantisch zu ermitteln und schnell einfache Lösungen zu präsentieren.« Flüchtlingsberaterin Naciye Alpay kennt das Problem. Sie werde »sehr hellhörig«, wenn von Suizid gesprochen werde, sagte sie. »Wir kennen das, da heißt es erst, derjenige sei verwirrt, habe irgendwen belästigt, sei vielleicht durchgedreht und habe Selbstmord begangen«, so Alpay.

Der Mediziner Claus Metz präsentierte erste Erkenntnisse zum Fall Hans-Jürgen Rose. Der Mann starb vor 21 Jahren 36jährig nach einem Aufenthalt im Polizeirevier Dessau an schwersten inneren Verletzungen, darunter Rippenbrüche, Organrisse und eine Querschnittslähmung (siehe jW vom 12.9.). Die Verletzungen stammten unmöglich von einem Unfall, sagte er. »Bereits die auf den Obduktionsfotos sichtbaren Spuren lassen darauf schließen, dass er an den Händen gefesselt, mit Schlagstöcken und Stiefeln aus mehreren Richtungen traktiert wurde«, so Metz.

Insgesamt gehören der Kommission neun Sachverständige aus unterschiedlichen Ländern an, darunter Deutschland, Frankreich, Italien, die USA und Großbritannien. Die Anwältinnen der Familie Jalloh begrüßten das Gremium, das von der Initiative zum Gedenken an Oury Jalloh einberufen worden war. »Man weiß seit 2012, dass kein Feuerzeug in der Zelle war, Gutachter haben letztes Jahr einen Selbstmord ausgeschlossen – und dann wurde das Verfahren im Eiltempo eingestellt«, rügte Gabriele Heinecke. Eine Antwort auf die Beschwerde vom Januar habe sie bis heute nicht erhalten. »Uns besorgt, wie unverfroren hier manipuliert wurde und wird«, sagte Beate Böhler.