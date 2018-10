Nachschlag: Preis des Geizes

Albrecht-Stubenladen 1950: Theo Albrecht (Arndt Klawitter, l) und Karl Albrecht (Christoph Bach) in einer Szene des Dokudramas »Die Aldi-Brüder« Foto: Kai Schulz/WDR/ARD/dpa

Die deutschen Clans auseinanderzunehmen hat sich eigentlich das ZDF auf die Fahnen geschrieben. Von der »Haribo-Story« bis zur »Lidl-Story« werden in Dokumentationen die schwerreichen Industriellenfamilien des Landes abgefeiert. Die ARD zeigt nun, wie man es um Weiten besser machen kann: mit Schauspielern aus der ersten Reihe und einer packenden Erzählstruktur, die dunklen Seiten der Charaktere beleuchtend – in diesem Fall ist die Geschichte des Geschäfts der Geschwister um die Entführung von Theo Albrecht 1971 herum gewoben. Obwohl der Aldi-Nord-Chef damals 17 Tage lang Todesangst erleiden musste, erfährt der Zuschauer: Was die Albrechts Sparsamkeit nennen, ist ausgesprochener Geiz. Und dieser ist derart ausgeprägt, dass angestellte Verkäuferinnen systematisch schikaniert werden. Letztlich wurde diese Eigenschaft auch Theo Albrecht zum Verhängnis, war ihm doch ein eigener Chauffeur zu teuer, so dass er in die Hände ziemlich tölpelhafter Entführer fiel. (mme)

kurzlink.de/Aldi_Brueder