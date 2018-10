IG BAU: Betriebsräte erfolgreich gewählt

Frankfurt am Main. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) hat eine erste Zwischenbilanz der Betriebsratswahlen gezogen. Im Branchendurchschnitt liege der Organisationsgrad der IG BAU bei deutlich mehr als 50 Prozent, sagte der Bundesvorsitzende Robert Feiger am Donnerstag in Frankfurt am Main. Positiv bewertet die IG BAU, dass bei den Wahlen rechte Gruppierungen so gut wie keinen Einfluss hatten. (jW)