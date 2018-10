Die rote Fahne an der Wand

Straßenszene in London 2018: Am »Brexit« scheiden sich die Geister Foto: Simon Dawson /REUTERS

Die Verhandlungen über die für den März 2019 geplante Trennung Großbritanniens von der Europäischen Union laufen – eine Einigung scheint nicht in Sicht. Über die soziale und politische Lage auf der Insel wird in europäischen Medien nur noch wenig berichtet. So wird kaum thematisiert, dass die rechte United Kingdom Independence Party (UKIP), etwa vergleichbar mit der deutschen AfD und der österreichischen FPÖ, nach dem Erfolg des von ihr maßgeblich geförderten Referendums eine verheerende Wahlniederlage einstecken musste und derzeit dabei ist, von der politischen Bühne zu verschwinden. Das Versprechen der Partei, mit Trennung von der EU würden sich alle Probleme des Landes quasi von selbst erledigen, hat sich nämlich als Luftblase erwiesen. Für die Zeit nach dem »Brexit« zeichnen sich für die britische Wirtschaft und das britische Sozialsystem vielmehr desaströse Folgen ab. Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan forderte kürzlich ein erneutes Referendum, um der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, ihre Entscheidung zu korrigieren.

Der in der Schweiz geborene und in London lebende Journalist Peter Stäuber hat in seinem kürzlich im Züricher Rotpunktverlag erschienenen Band »Sackgasse Brexit« die Stimmung in verschiedenen Landesteilen Großbritanniens beleuchtet – lediglich Nordirland klammerte er wegen der dort sehr spezifischen Situation aus. Herausgekommen ist eine bemerkenswerte Sammlung von Sozialreportagen, die ein sehr differenziertes Bild von der Interessenlage der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen vermitteln.

Stäuber charakterisiert, gleich im Vorwort den britischen Schriftsteller und Politaktivisten Anthony Barnett zitierend, den Brexit als eine Art »Gefängnisausbruch aus der globalen Ordnung«, allerdings angeführt von Mafiosi, Möchtegerndiktatoren und Demagogen. Warum, so mag man fragen, stimmte dann bei dem Referendum vom 23. Juni 2016 eine knappe Mehrheit der britischen Wählerinnen und Wähler dafür? Wollten sie sich, wie von der UKIP propagiert, von der lästigen Bevormundung durch EU-Bürokraten befreien und vergangene nationale Größe wiedererlangen? War es ein womöglich rassistisch motivierter Aufstand gegen offene Grenzen und Migration? Handelte es sich um einen verzweifelten Hilfeschrei der Allerärmsten, der Opfer neoliberaler Streichprogramme? Oder ist der Brexit das Ergebnis allgemeiner Politikverdrossenheit? Immerhin beteiligte sich ein nennenswerter Teil der britischen Bevölkerung nicht an dem Referendum.

Das Buch beginnt mit einer Schilderung der multikulturellen Metropole London, einer der weltweit größten Zentralen der internationalen Finanzindustrie. Von ihr profitieren ganze Wirtschaftszweige: Baufirmen, die für hochbezahlte Bankangestellte Luxusviertel aus dem Boden stampfen, außerdem Transport- und Kommunikationsunternehmen, Modedesigner, Restaurants, Hotels und ungezählte andere Dienstleister. Wie ein Magnet hat London in den vergangenen Jahrzehnten »Aufsteiger« aus allen Teilen der Welt angelockt; ein erheblicher Teil der urbanen Bevölkerung ist nicht in Großbritannien geboren. In London gab es beim Referendum eine eindeutige Mehrheit gegen den Brexit. Nach Meinung einer interviewten Politaktivistin würde der »von Pressebaronen, Desasterkapitalisten und Politikern ohne Rückgrat« vorangetrieben.

Vollkommen anders beschreibt der Autor die Situation in den Landesteilen jenseits der Themse-Metropole. Der Aufstieg des Finanzsektors wurde hier nämlich von einem rapiden Niedergang der traditionellen Industriezweige flankiert. Kaum ein Unternehmer hat in den vergangenen Jahrzehnten in die Realwirtschaft investiert. Mit der Ära Margaret Thatcher hatte eine Welle sozialer Grausamkeiten begonnen. Die »Eiserne Lady« fügte der einstmals starken Gewerkschaftsbewegung eine Reihe schwerer Niederlagen zu und konnte ein Programm der Schließung unrentabel gewordener Industriestandorte rabiat umsetzen. Die Folge waren verödete Bergbau- und Fabrikgelände, trostlose Hafenstädte und eine ob ihrer hoffnungslosen Situation verzweifelte Bevölkerung – die 2016 mehrheitlich gegen den Verbleib ihres Landes in der EU stimmte.

Ist der Brexit also das Ergebnis einer Protestwahl der Abgehängten? Nur zum Teil. Wie der Autor schreibt, hätten viele Leute der UKIP zutiefst misstraut, waren letztlich aber bereit, für alles zu stimmen, nur nicht für ein neoliberales »Weiter so«. So stimmten bei dem Referendum viele Briten mit Migrationshintergrund zusammen mit echten Rassisten und Nationalisten für den Brexit.

Gibt es nun eine Alternative – jenseits einer neoliberal geprägten Wirtschaftselite und stockreaktionären Nostalgikern? Gewiss. In einem gesonderten Kapitel beschreibt der Autor mit deutlicher Sympathie den Wiederaufstieg der Labour-Linken, für die der Name Jeremy Corbyn steht. Und wir wissen nun: In einer Kneipe im abgehängten Südwales hängt eine rote Fahne an der Wand – eine Erinnerung an den Bergarbeiteraufstand von Merthyr Tydfil im Jahr 1831, einen der ganz frühen Kämpfe des Proletariats.