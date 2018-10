Besser lokale Kooperation

Zu jW vom 15.10.: Leserbriefe »Linke Nostalgie?« und »Alles für den Profit«

Sowohl in der Planwirtschaft als auch in der Marktwirtschaft entscheiden nicht die Betroffenen, sondern Herrschende darüber, was wie produziert wird. Dabei gibt es mit der Gemeingüterökonomie (Commons, Allmende) schon seit Jahrhunderten ein funktionierendes Modell, wie die Betroffenen gemeinsam demokratisch ihre Bedürfnisse befriedigen und dabei die Umwelt schützen können. Auch weitere selbstorganisierende bzw. -regulierende Systeme zur ressourcenschonenden Bedürfnisbefriedigung ohne Staat und Markt sind denkbar. Und bei lokalen und regionalen Wirtschaftskreisläufen funktioniert das auch ohne große Computersysteme, die ebenfalls viele Ressourcen verbrauchen.

Uwe Schnabel, Coswig

Kriminalisierung von Aktivisten

Zu jW vom 16.10.: »Auf eigene Faust«

Auch ich habe bei der Gedenkdemonstration für Oury Jalloh im Januar 2017 ein leeres Feuerzeug vor die Füße der Polizisten geworfen. Ich habe mich selbst angezeigt, und seltsamerweise wurde stillschweigend das angebliche Ermittlungsverfahren gegen mich eingestellt. Es geht bei dem im Artikel erwähnten Prozess gegen Michael S. offensichtlich nur darum, die Initiative in Gedenken an Oury Jalloh zu kriminalisieren! Nun wollte man vom Amtsgericht meine Zeugenaussage gegen Michael S. erzwingen. Dabei könnte ich gar nicht gegen ihn aussagen, da ich nicht gesehen haben kann, dass er in diesem Moment dasselbe tat wie ich! Jene »gefährliche Körperverletzung«, die S. vorgeworfen wird, kann überhaupt nicht stattgefunden haben. Schließlich brannte auch kein Polizist, und es war zudem eindeutig nicht die Absicht, mit den extrem leichten und leeren Feuerzeugen die Polizisten zu verletzen. Die Justiz wäre gut beraten, wenn sie endlich das täte, was längst überfällig ist: davon ausgehen, dass Oury Jalloh ermordet wurde – und in der verschlossenen Zelle kann es nur ein Justizbeamter gewesen sein!

Irmela Mensah-Schramm, per E-Mail

Hunger verbannen

Zu jW vom 17.10.: »Zahl der Hungernden weltweit gestiegen«

Wie die meisten Menschen habe ich Lieblingsgerichte, so Pizza und Sushi, wobei ich sie jetzt beide zur gleichen Zeit haben kann. Sushi-Pizza ist eine kanadische Erfindung aus Toronto, und anscheinend ist sie sehr beliebt. Aber (…) woher rührt der Mangel an Lebensmitteln an so vielen Orten in der Welt? Es gibt die verrücktesten Speisen, aber so viele haben nicht einmal die Möglichkeit, auch nur an die einfachsten Lebensmittel heranzukommen. Die Welt als Ganzes muss sich auf die Produktion von Nahrungsmitteln konzentrieren, nicht auf ausgefallene Speisen. Es gibt wahrscheinlich genug Nahrung in der Welt, um alle mit Leichtigkeit zu ernähren, aber sie kann nicht dorthin gelangen, wo sie gebraucht wird. Dieses Problem muss gelöst werden. Es gibt Millionen von Menschen, die eine Banane essen würden, die ein bisschen zu gerade ist, aber weggeworfen werden muss, weil Kunden sie angeblich nicht kaufen. Gute Nahrungsmittel zu verschwenden, weil sie »falsch« aussehen, ist ein Verbrechen. (…) Wir sollten endlich den Hunger aus der Welt verbannen!

Dennis Fitzgerald, Melbourne/Australien

Neoliberales Projekt

Zu jW vom 17.10.: »Vorausschauende Planung gefordert«

Wir erfahren, dass die Belange des Naturschutzes durch vollständige Versorgung mit Ökostrom nicht »zu sehr leiden« müssen, also dass wildlebende Pflanzen und Tiere nebst ihren Lebensräumen nur ein klitzekleines bisschen mehr gefährdet werden. Wie schön, geht man doch offenbar davon aus, dass 1. der Strombedarf naturgesetzlich oder gottgegeben wachsen müsse, also nicht schon heute zu hoch ist, weil zahlreiche unverantwortliche Dinge erzeugt und betrieben werden, und dass 2. die Schutzgebiete für den Erhalt der hiesigen Natur genügen bzw. die nicht geschützten Gebiete schon immer nicht schutzwürdig gewesen sind und es getrost auch bleiben können – was machen schon die paar von Windrädern geschredderten Vögel oder Fledermäuse, die zerstörten Böden und dergleichen belanglose Dinge. Somit entpuppen sich alternative Energien als das, was sie sind: auf andere Weise profitable Energien, ihre bedingungslosen Fürsprecher als Teil des neoliberalen Projekts.

Michael Wallaschek, Halle (Saale)

Böswillige Verengung

Zu jW vom 18.10.: »Stadtschloss«

Der Schreiber dieses Artikels ist entweder ein Wessi, der wie der Blinde von der Farbe schreibt, weil er den Palast der Republik nie von innen gesehen hat, oder ein Vertreter der Treuhand-Garde, die sich die Vernichtung der an die DDR erinnernden Bauten auf die Fahnen geschrieben hat. Allein die Bezeichnung »hässliches Trumm ohne Geschmack« lässt letzteres vermuten. In diesem Palast ging »das Volk futtern« für beispielsweise 0,12 Mark der DDR für ein Mineralwasser und 4,80 Mark der DDR für Rouladen mit Rotkraut und Klößen! Aber die Reduzierung auf das »Futtern« ist schon sehr böswillig, weil in dem Haus mannigfaltige kulturelle Möglichkeiten bestanden, angefangen bei dem großen Saal mit einer technischen Ausstattung, die heute noch nach Vergleichbarem sucht in der BRD, bis hin zu Bowlingbahnen, Jugenddisco, Theater im Palast usw. Dass das Volk dort »nichts zu sagen hatte«, ist damit wohl eindeutig ad absurdum geführt. (…)

Manfred Gäbler, Berlin

Bizarre Warnungen

Zu jW vom 18.10.: »Amoklauf in Kertsch«

Von einer nervösen Stimmung auf der Krim oder in Kertsch konnte ich noch letzte Woche bei unserem Besuch dort nicht das mindeste bemerken. Mehr oder weniger jeder findet es völlig normal, dass die Krim ein Teil Russlands ist. Selbst dort ansässige Ukrainer antworten meistens leicht irritiert, was die westlichen Diskussionen sollen: Wir sind doch irgendwie alle Russen. Die Reisewarnungen des deutschen Außenministeriums sind geradezu bizarr. (…)

Norbert Andersch, z. Zt. Sotschi/Russland