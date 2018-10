Trutzburg des Tages: Verteidigungsministerium

Kein Wort zu niemandem? Führungskräfte auf dem Weg zu ihrer Dienstherrin (Berlin, 4.5.2017) Foto: Michael Kappeler/dpa

Deutsche Soldaten und deutsche Beamte zeichnen sich traditionell vor allem durch eines aus: die Fähigkeit zum vorauseilenden Gehorsam. Noch bevor der Dienstherr eine Order ausgibt, kennen sie schon ihren Auftrag und handeln entsprechend. Meist trifft das auf Zustimmung bei den Oberen, zeigt es doch, dass der Laden ganz auf Linie ist. Zum Problem wird derlei »Eigeninitiative«, wenn die Führungsetage sich überrumpelt fühlt und wegen besonderem Fleiß einzelner in der Öffentlichkeit schlecht dasteht.

So muss es wohl einer besonders engagierten Mitarbeiterin im Bundesministerium der Verteidigung ergangen sein. Die wollte einem Bericht der Welt am Sonntag zufolge mit einer internen Rundmail vorauseilend dafür sorgen, dass sich die Reihen schließen und niemand mehr einfach so mit Abgeordneten des Bundestages spricht. Vermutlich wollte die getreue Untertanin Hausherrin Ursula von der Leyen (CDU) einen besonderen Dienst erweisen und mögliche Lecks stopfen, ohne dass die Ministerin sich die Finger schmutzig machen muss. Die Unbekannte forderte zur Einhaltung der Geschäftsordnung des Wehrressorts und darüber hinaus auch »nachgeordnete Dienststellen/Ämter« zum vorläufigen Schweigen auf.

Das Springer-Blatt bekam Wind davon. Der Vorgang stehe demnach im Zusammenhang mit Verdacht auf Verletzung des Vergaberechts beim Anheuern externer Spezialexperten aus der Rüstungsindustrie und Beraterbranche. Es gebe »keinen Grund, die gängige Praxis des Austausches zwischen Abgeordneten und Angehörigen der Bundeswehr zu ändern«, erklärte daraufhin ein Ministeriumssprecher am Samstag laut dpa.

Was für die Betroffene daraus folgt, bleibt zunächst unklar. Entweder sie wird intern diskret gelobt, oder im Ministerium wird demnächst eine Stelle frei. Die kann von der Leyen dann schnell mit einem ihrer Buddys von McKinsey besetzen.