Petzportal macht Schule

Sollen muslimische Schüler auch ihre Religionslehrer bei der AfD an den Pranger stellen?

Die Liste drohte länger und länger zu werden: Nach Hamburg, Sachsen und Baden-Württemberg sollte am vergangenen Freitag auch in Brandenburg eine von der AfD initiierte Internetplattform zur Meldung missliebiger Lehrkräfte online gehen. Laut Steffen Königer, bildungspolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion, habe man dort Beispiele »einseitiger Indoktrination« sammeln wollen. Doch der Start des Brandenburger Internetprangers ist noch am Freitag geplatzt und auf diese Woche verschoben. Ableger sollen an diesem Montag auch in Berlin freigeschaltet werden, gleiches ist zeitnah für Sachsen-Anhalt, Bayern, Bremen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz geplant. Kritiker warnen vor »Gesinnungsschnüffelei« und der Förderung von Denunziantentum und sehen durch die Vorgänge den Schulfrieden gefährdet.

Von »technischen Problemen juristischer Art«, mit denen Königer am Freitag gegenüber dem Berliner Tagesspiegel (Onlineausgabe) den Fehlstart begründete, lässt sich die AfD in Brandenburg offenbar nicht abhalten. Ein Jurist habe demnach entschieden, dass Änderungen an der geplanten Plattform erforderlich seien. Der damit beauftragte Programmierer sei erst in dieser Woche wieder verfügbar, sagte Königer. So sei ein zweiter Anlauf für die »erste Wochenhälfte« geplant.

Während in Hamburg Schüler die AfD mit Nonsense-Meldungen versorgt hatten, gibt es derweil auch in Baden-Württemberg erfolgreiche Gegenwehr. Dort musste der durch den Landtagsabgeordneten Stefan Räpple initiierte Onlinepranger nach nur einem Tag wieder abgeschaltet werden – angeblich wegen eines Hackerangriffs. Wahrscheinlicher ist, dass die Technik durch einen virtuellen Flashmob von empörten AfD-Gegnern in die Knie gezwungen wurde. Hinter dem Angriff steht die Piratenpartei mit ihrer Website mein-abgeordneter-hetzt.de. Über diese können Nutzer das Postfach der AfD mit Hinweisen auf einschlägige Zitate ihrer eigenen Parteifunktionäre fluten. Unter der Last Zehntausender Zugriffe soll der Server am Ende zusammengebrochen sein.

Das könnte sich wiederholen. Neuerdings leiten die Piraten die »Beschwerden« an die Seite Lehrer-SOS.de weiter, mit der die sächsische AfD-Landtagsfraktion vor zehn Tagen unter dem Motto »Demokratie-Projekt« an den Start gegangen war. Als fragwürdiges Verhalten von Lehrern gelten den Urhebern unter anderem »Werbung für Kulturformen und Weltanschauungen« oder »einseitige politische Stellungnahmen gegen die AfD«. Besonders geschmacklos: Zur Legitimation berufen sich die Macher auf Rosa Luxemburgs berühmtes Zitat von der »Freiheit der Andersdenkenden«. Anders als in Hamburg, wo die AfD schon seit September im Netz gegen vermeintliche Neutralitätsverstöße im Klassenzimmer vorgeht, können sich Schüler im Freistaat auch als anonyme Zuträger betätigen. Die AfD Baden-Württembergs geht noch einen Schritt weiter und gestattet es, dass die angeschwärzten Lehrkräfte namentlich benannt werden.

In Brandenburg will Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD) dem Treiben nicht tatenlos zusehen. Am vergangenen Dienstag kündigte sie gegenüber dem Rundfunk Berlin-Brandenburg an, die Finanzierung des AfD-Portals zu prüfen. Es bestünden erhebliche Zweifel, ob Fraktionsmittel dafür ausgegeben werden dürfen.

Der Berliner Landesverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) wirft der AfD vor, »eine neue Unkultur der Denunziation in den Schulen zu etablieren«. Es würde verkannt, dass die im »Beutelsbacher Konsens« vorgeschriebene Neutralität »nicht heißt, demokratiefeindliche Positionen zuzulassen«, wie es in einer Stellungnahme vom Mittwoch heißt. Die AfD vertrete »rassistische, frauenfeindliche und xenophobe Positionen«, und Aufgabe der Lehrkräfte sei es, derlei im Unterricht kritisch zu thematisieren. Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße und bei Verletzungen des Persönlichkeitsrechts könnten Betroffene zivilrechtlich dagegen vorgehen.