Crostini (Müffelchen)

Herbstzeit ist Müffelchen-Zeit. Müffelchen sind kleine, mundgerechte Brothäppchen, die mit den verschiedensten Sachen belegt werden können. Wahrscheinlich kennt man sie überall im Lande, nur unter anderen Namen. Müffelchen werden diese Dinger von einer gewissen Frau Dahling genannt, einer Nebenfigur in dem Kinderbuch »Rico, Oskar und die Tieferschatten« von Andreas Steinhöfel, das von der Freundschaft zwischen einem »tiefbegabten« Jungen (Rico) mit einem hochbegabten Jungen (Oskar) handelt. Vier Teile hat Steinhöfel über die beiden geschrieben, drei davon wurden verfilmt.

Rico ist etwas langsam im Denken, besitzt dafür aber einen klaren Blick auf die Wirklichkeit. Oskar hat tonnenweise Wissen verinnerlicht, kann aber nicht ohne Helm und Riesensonnenbrille durch die Welt gehen, weil er überall Gefahren sieht. Zusammen sind sie stark und lösen Kriminalfälle. Sie kämpfen auch für Kinderrechte. Unvergessen ist die Szene, in der Oskar einer ungeduldigen Eisverkäuferin erklärt, wie er seine Eiskugeln in der Waffel plaziert haben möchte (bestimmte Sorten dürfen einander nicht berühren). Steinhöfel kann so klug und witzig schreiben, dass es dem erwachsenen Vorleser mindestens genausoviel Spaß macht wie dem kindlichen Zuhörer. Die Verfilmungen haben zumindest Unterhaltungswert.

Zurück zu den Müffelchen, die Ricos Nachbarin Frau Dahling, mit der er zuweilen TV-Krimis guckt, für ihre Gäste und sich zubereitet. Es ist von Zwiebelchen und Gürkchen die Rede, die liebevoll arrangiert werden. Müffelchen sind schnell gemacht. Eine anspruchsvollere Variante sind die italienischen Crostinis.

Als Grundlage nimmt man hier sein Lieblingsbrot. Crostini nach toskanischer Art: 200 Gramm filetierte, in Salz eingelegte Sardellen in eine Schüssel legen. Eine Scheibe Weißbrot ohne Rinde in kaltem Wasser einweichen, ausdrücken und mit zwei EL frisch gehackter glatter Petersilie, einer halben kleinen Zwiebel (gehackt), einer Knoblauchzehe (gehackt), 40 Gramm Kapern (gehackt) und einer frischen roten Chili (entkernt und gehackt) vermengen. Fünf EL Olivenöl und drei EL Weißweinessig untermischen. Die Sauce über die Sardellen gießen und diese einen Tag lang darin marinieren. Unmittelbar vor dem Servieren vier bis sechs Scheiben Roggenbrot toasten, mit Butter bestreichen und mit der Sardellenmischung belegen.

Steinpilz-Crostini mit Kapern: Zwei EL Öl in einer Pfanne erhitzen. 250 g Steinpilze (gehackt) mit anderthalb TL frisch gehacktem Majoran und einer Knoblauchzehe (gehackt) bei mittlerer Hitze unter häufigem Rühren 20 Minuten dünsten, dabei nach und nach zirka sechs EL Gemüsebrühe zugießen. Ein EL Kapern und ein EL frisch gehackte glatte Petersilie zugeben, alles mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Hitze erhöhen und die Pilzmischung köcheln lassen, bis der Garsud verdampft ist. Auf das leicht getoastete Brot streichen und servieren.