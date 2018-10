Modernisiertes Preußen

Das alte Preußen – Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff im Großen Hauptquartier im Parkhotel Kurhaus in Bad Kreuznach (2. Oktober 1917) Foto: Bundesarchiv, Bild 146-1987-127-09A/CC-BY-SA 3.0(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)

Am Vormittag des 26. Oktober 1918 eilten die beiden Angehörigen der Obersten Heeresleitung (OHL), Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff, vom Generalstabsgebäude in der Leipziger Straße zum Schloss Bellevue. Dort hatte Kaiser Wilhelm II. angesichts der immer schwierigeren politischen und militärischen Situation mittlerweile Quartier genommen. Besonders gefährlich war die Lage an der Westfront. Bereits am 29. September hatten beide Spitzenmilitärs von ihrem obersten Kriegsherrn einen sofortigen Waffenstillstand verlangt, ansonsten drohe der Zusammenbruch der Front. Jetzt, knapp vier Wochen später, war der Einmarsch der Kriegsgegner auf deutsches Staatsgebiet absehbar. Und in der Armee gärte es. Soldaten, die in Richtung Front marschierten, wurden immer häufiger mit den Rufen »Streikbrecher« empfangen.

Um das Schlimmste abzuwenden, entschloss sich die politische Führung, die begonnene Parlamentarisierung weiter zu betreiben. Am 3. Oktober 1918 war der badische Thronfolger Prinz Max von Baden zum Reichskanzler berufen worden. Ihm eilte der Ruf voraus, »liberale« Ansichten zu vertreten und gute Beziehungen zur SPD-Führung zu pflegen. Seinem Kabinett gehörten auch die SPD-Politiker Gustav Bauer und ­Philipp Scheidemann an.

Aber nicht nur der wachsende innenpolitische Druck, der sich in Streiks und dem Verlangen nach einem sofortigen Frieden artikulierte, hatte diese Entwicklung begünstigt. Sie ging auch auf außenpolitische Aktivitäten zurück. US-Präsident Woodrow Wilson hatte in seinen Antwortnoten auf die Bitte der deutschen Regierung nach einem Waffenstillstand unmissverständlich erklärt, dass es weitreichender Änderungen im politischen System Deutschlands bedürfe und »dass beim Friedensschluss (…) die Regierung der USA mit keinem anderen als mit den Vertretern des deutschen Volkes verhandeln kann«. Eine Einigung mit den momentanen Machthabern sei nur zum Preis einer bedingungslosen Kapitulation zu haben.

Hindenburg und Ludendorff reagierten verärgert. Hatten sie zuvor auf einen schnellen Waffenstillstand gedrungen, erließen sie nun plötzlich am 24. Oktober ohne Kenntnis der politischen Autoritäten eine Proklamation an die Armee, in der es unter anderem hieß: »Wilsons Antwort kann für uns Soldaten nur die Aufforderung sein, den Widerstand mit äußersten Kräften fortzusetzen. Sie ist der Beweis, dass der Vernichtungswille unserer Feinde, der 1914 den Krieg entfesselte, unvermindert fortbesteht.«

Autorität untergraben

Die politische Führung war wie vor den Kopf geschlagen. Hindenburg und Ludendorff hatten den Kaiser und die Reichsregierung getäuscht: Entweder hatten sie am 29. September, als sie den Zusammenbruch der Front befürchteten, die Wahrheit gesagt – dann hätten sie dem Druck Wilsons nachgeben müssen; oder sie hatten zu pessimistisch über die Kriegssituation geurteilt – dann hätten sie keinen Waffenstillstand verlangen dürfen. Die Autorität Hindenburgs und Ludendorffs hatte jedenfalls beträchtlich gelitten. Wilhelm II. und Reichskanzler Max von Baden beorderten verschiedene Spitzenmilitärs nach Berlin, um sich ein von der OHL unabhängiges Urteil bilden zu können.

Am 26. Oktober 1918 wurden schließlich Hindenburg und Ludendorff ins Schloss Bellevue einbestellt. Es wurde allgemein ihre Entlassung erwartet. Vor allem der Reichskanzler und der Staatssekretär des Auswärtigen, Wilhelm Solf, hatten den Kaiser geradezu beschworen, nicht länger an den Chefs der OHL festzuhalten. Doch Wilhelm II. hatte die Absicht, Hindenburg zu verschonen. Der Sieger der »Schlacht von Tannenberg« im August 1914 war unter den Soldaten und bei vielen Kleinbürgern zu einer fast mythischen Gestalt avanciert, seine Entlassung hätte negative Auswirkungen, so die Befürchtung.

Statt dessen überhäufte der Kaiser Ludendorff mit Vorwürfen. »Es folgten«, so schildert es Ludendorff in seinen Memoiren, »einige der bittersten Minuten meines Lebens. Ich sagte Seiner Majestät in ehrerbietiger Weise, ich hätte den schmerzlichen Eindruck bekommen, dass ich nicht mehr sein Vertrauen besäße und daher alleruntertänigst bäte, mich zu entlassen. Seine Majestät nahm das Gesuch an.« Angeblich hatte der Kaiser nach Ludendorffs Erinnerung hinzugefügt: »Sie tun mir einen Gefallen, wenn Sie gehen, denn ich muss mir mit Hilfe der Sozialdemokratie ein neues Reich aufbauen!«

Mit Ludendorff war der eigentliche Chef der Obersten Heeresleitung entlassen worden, der noch wenige Monate zuvor Hunderttausende Soldaten sinnlos in groß angelegte Offensiven, deren Misserfolg angesichts der gegnerischen Überlegenheit abzusehen war, geführt hatte. Aber dieser Prototyp des reaktionären Militaristen, für den Menschenleben nicht zählten, wenn es um die Realisierung imperialistischer Kriegsziele ging, blieb aktiv auf der politischen Bühne. Nach dem Krieg schloss er sich der extremen Rechten an. Gemeinsam mit Adolf Hitler initiierte er am 9. November 1923 einen Putsch in München, der als Signal für einen faschistischen »Marsch auf Berlin« wirken sollte.

Ein Technokrat

An die Stelle Ludendorffs rückte als »Erster Generalquartiermeister« der Obersten Heeresleitung der aus Württemberg stammende Generalleutnant Wilhelm Groener. Er hatte vor dem Ersten Weltkrieg die »Eisenbahnabteilung« im Generalstab geleitet, war dann Leiter des überaus wichtigen Kriegsernährungsamtes und schließlich Kommandeur der »Heeresgruppe Kiew« in der Ukraine geworden, wo er die Besatzungsarmee befehligte, deren Aufgabe es war, Rohstoffe (Mangan, Kohle) und landwirtschaftliche Produkte für die deutsche Kriegswirtschaft zu sichern. Groener galt als ein rationaler Technokrat, verwurzelt in den Traditionen des preußisch-deutschen Militarismus, aber fest entschlossen, diesen den Anforderungen des 20. Jahrhunderts entsprechend zu »modernisieren«. Zu dieser Anpassung gehörte die vollständige Öffnung des Offizierskorps für Angehörige der bürgerlichen Klassen, vor allem aber die Umsetzung der Überzeugung, dass die Arbeiterbewegung in das imperialistische Herrschaftssystem eingebunden und dadurch pazifiziert werden müsse – etwa durch die Parlamentarisierung der Monarchie und durch Aufnahme von SPD-Funktionären in die Regierung.

Die Ernennung Groeners am 26. Oktober war ein Signal an die sozialdemokratische Führung, den Kampf gegen die immer stärker werdenden revolutionären Kräfte gemeinsam mit dem Offizierskorps der kaiserlichen Armee zu führen. Der offen reaktionäre Geist eines Erich Ludendorff wäre zu derartigen taktischen Manövern nicht imstande gewesen. Zugleich wurden die vollkommen irrealen Pläne über einen »Endkampf« gegen die andrängenden alliierten Heere an der Westfront und die Organisierung eines gegen sie gerichteten bewaffneten Volksaufstandes (die Rede war von einer »Levée en masse«) zu den Akten gelegt.

Unter Groeners Führung gelang es schließlich, »der Revolution zum Trotz das beste und stärkste Element des alten Preußentums in das neue Deutschland« hinüberzuretten, wie er später in seinen Memoiren schrieb. Es waren die Militärs, die der nach der Novemberrevolution an die Macht gekommenen neuen Regierung unter dem SPD-Vorsitzenden Friedrich Ebert den Rücken gegen die Kommunisten freihielten.