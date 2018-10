Burkaverbot an Algeriens Arbeitsplätzen

Algiers. In Algerien wurde die Gesichtsverschleierung der Frauen an allen Arbeitsplätzen im Land untersagt. Minister und Gouverneure seien nunmehr angewiesen, auf die Einhaltung des Verbots von Burkas oder Nikabs während der Arbeit zu achten, sagte Premier Ahmed Ouyahia am Donnerstag abend in Algier. Alle Angestellten, vor allem im öffentlichen Dienst, müssten erkennbar sein, auch, um sicherheitsrelevante Bedrohungen auszuschließen. (dpa/jW)