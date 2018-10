Münchner Rück: Exchef wird Kontrolleur

Frankfurt am Main. Drehtüreffekt an der Konzernspitze des weltgrößten Rückversicherers: Der frühere Topmanager der als Munich Re firmierenden Münchener Rückversicherungsgesellschaft AG, Nikolaus von Bomhard, soll künftig den Aufsichtsrat des Finanzkonzerns führen. Der 62jährige soll von den Aktionären auf der Hauptversammlung 2019 in den Aufsichtsrat gewählt werden und dann den Vorsitz des Kontrollgremiums übernehmen, wie der Dax-Konzern am Donnerstag mitteilte.

Sollte das so ablaufen, würde der Konzerninsider dann den ehemaligen VW- und zuvor BMW-Lenker Bernd Pischetsrieder an der Spitze des Kontrollgremiums ablösen, der sich nicht mehr zur Wahl stellt. Bomhard war von 2004 bis April 2017 Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. Bereits seit April 2018 führt er auch das Kontrollgremium der Deutschen Post AG. (Reuters/jW)