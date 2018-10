Alt und auf Arbeit

Spaß an der Arbeit? Maler im Rentenalter in Leipzig (18.2.2014) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Die Menschen in der Bundesrepublik werden im statistischen Mittel nicht nur älter, die Senioren stellen auch einen wachsenden Anteil an der Bevölkerung in Deutschland. Die Damen und Herren ab 65 Jahren sind nicht nur im digitalen Zeitalter angekommen; einem wachsenden Teil von ihnen reicht offenbar die Rente nicht zum Leben. Das belegen Daten, die das Statistische Bundesamt gestern in Berlin vorgestellt hat.

Der Anteil der 65- bis 69jährigen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, habe sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt, erklärte Juliane Gude vom Statistischen Bundesamt gestern bei der Pressekonferenz in Berlin. 2007 habe ihr Anteil bei 7,1 Prozent gelegen, 2017 schon bei 16,1 Prozent. Das liege daran, dass einige Senioren noch ihre berufliche Lebenserfahrung einbringen wollen und können. Andere müssten »aus wirtschaftlichen Gründen bis ins hohe Alter arbeiten«. Jeder dritte im Alter zwischen 65 und 74 Jahren war dabei selbständig.

Der Großteil der arbeitenden Senioren seien Menschen, »die noch arbeiten wollen und das auch können«, meinte Claudia Vogel vom Deutschen Zentrum für Altersfragen gegenüber dpa. Vogel leitet die regelmäßig durchgeführte »Alterserhebung« des Zentrums. Die letzte Erhebung aus dem Jahr 2014 will herausgefunden haben: Spaß an der Arbeit war mit großem Abstand der häufigste Grund, warum Menschen im Rentenalter noch arbeiteten (67 Prozent), gefolgt vom Interesse an anderen Menschen. 40 Prozent gaben demnach an, aus finanziellen Gründen weiter zu arbeiten.

»Eine vorausschauende Seniorenpolitik sollte eigentlich darauf abzielen, dass Menschen, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, ihren wohlverdienten Ruhestand in Würde genießen können. Die Realität ist jedoch stockfinster«, erklärte dazu am Donnerstag Katrin Werner, die seniorenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag. Werner weiter: »Für viele reicht das Geld vorne und hinten nicht aus, weshalb sie zum Aufpolieren ihrer mickrigen Rente auf Nebenjobs angewiesen sind.« Es sei jetzt »allerhöchste Eisenbahn«, dieses Problem der Altersarmut in Angriff zu nehmen.

Senioren spielen in der Gesellschaft eine immer größere Rolle. Die Zahl der Menschen ab 65 Jahren erhöhte sich in den Jahren zwischen 1990 und 2017 bundesweit um rund 5,8 Millionen auf nunmehr 17,7 Millionen. Damit ist jede fünfte Person hierzulande im Seniorenalter. In Zukunft werden sie eine noch größere Bedeutung haben; ihr Anteil an der Gesellschaft wird laut der aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung bis zum Jahr 2030 auf 26 Prozent und im Jahr 2060 auf 31 Prozent steigen.

Diese demographische Verschiebung in der Bundesrepublik schlägt sich auch im politischen Raum nieder. Bereits bei der Bundestagswahl 2017 stellte die Generation 60 plus mit 22,4 Millionen Menschen 36 Prozent der Wahlberechtigten – mehr als doppelt so viele wie die unter 30jährigen (9,2 Millionen oder 15 Prozent). Vor vier Jahrzehnten sah das Verhältnis noch anders aus: Bei der Bundestagswahl 1980 in Westdeutschland stellten die mindestens 60jährigen nur 27 Prozent der Wahlberechtigten, die unter 30jährigen noch 22 Prozent.

Aber auch die Wahlbeteiligung der Senioren ist überdurchschnittlich. Bei den 60- bis 69jährigen war sie mit 81 Prozent höher als der Gesamtdurchschnitt von 76 Prozent. Und der seit der Bundestagswahl 2009 bestehende Trend bei den Wahlberechtigten ab 70 Jahren hat sich verfestigt: Ging diese Altersgruppe früher seltener wählen als jüngere, lag ihre Wahlbeteiligung bei den letzten Bundestagswahlen mindestens im Durchschnitt.

Zum vergangenen Wintersemester waren 14.900 Menschen ab 65 an deutschen Hochschulen eingeschrieben. Weil die Zahl der Gasthörer insgesamt zurückging, erhöhte sich ihr Anteil auf 41 Prozent. Zehn Jahre zuvor waren es mit 12.800 Gasthörern noch 33 Prozent. Auch in Volkshochschulkursen sitzen immer mehr ältere Teilnehmer.

Seniorinnen und Senioren verfügten mit sieben Stunden und sechs Minuten über rund 1,5 Stunden mehr Zeit für Freizeitaktivitäten als zum Beispiel 45- bis 64jährige. Spitzenreiter sind sie beim Fernsehkonsum. Durchschnittlich zwei Stunden und 39 Minuten pro Tag sahen sie fern, Video und DVD. Im Vergleich dazu lag der durchschnittliche Fernsehkonsum der 45- bis 64jährigen bei zwei Stunden und fünf Minuten täglich. Aber auch für das soziale Leben, für Lesen, Sport und Hobbys haben ältere Menschen mehr Zeit.